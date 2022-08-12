Giriş Tarihi: 12.08.2022 14:52
Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
15:17
Yunanistan fabrika ayarlarına döndü! Türk yetkililerden çarpıcı Yunanistan açıklamalar: 'Bir sarmalın içine girmiş durumda'
Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yetkililer, Yunanistan'daki Lavrion Göçmen Kampı'nın DHKP-C, PKK, FETÖ'cülere ev sahipliği yaptığını belirterek, Yunanistan'ın teröristlere Türklere karşı kullanmak için alan açtığını söyledi. Öte yandan Miçotakis'in ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ve burnumuzun dibindeki adaları silahlandırması ile ilgili "Yunanistan ileri sürdükleri saçmalıkların ortaya çıkmasından korkuyor" ifadelerini kullanıldı.