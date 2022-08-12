Yunanistan fabrika ayarlarına döndü! Türk yetkililerden çarpıcı Yunanistan açıklamalar: ’Bir sarmalın içine girmiş durumda’

KİMLİĞİ TÜRKİYE KARŞITLIĞI ÜZERİNE KURULMUŞ

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan Dışişleri yetkilileri, Yunanistan'ın, kimliğini Türkiye karşıtlığı üzerine kurmuş bir ülke olduğunu ve Batı'nın "Yunanistan'a ciddi kredi açtığını" söyledi. Yetkililer, Atina'nın bu krediye dayanarak kendini her zaman haklı, Türkiye'yi ise haksız gördüğünü belirtti.