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Haberler Galeri Yunanistan fabrika ayarlarına döndü! Türk yetkililerden çarpıcı Yunanistan açıklamalar: 'Bir sarmalın içine girmiş durumda'
Giriş Tarihi: 12.08.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 15:17

Yunanistan fabrika ayarlarına döndü! Türk yetkililerden çarpıcı Yunanistan açıklamalar: 'Bir sarmalın içine girmiş durumda'

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yetkililer, Yunanistan'daki Lavrion Göçmen Kampı'nın DHKP-C, PKK, FETÖ'cülere ev sahipliği yaptığını belirterek, Yunanistan'ın teröristlere Türklere karşı kullanmak için alan açtığını söyledi. Öte yandan Miçotakis'in ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ve burnumuzun dibindeki adaları silahlandırması ile ilgili "Yunanistan ileri sürdükleri saçmalıkların ortaya çıkmasından korkuyor" ifadelerini kullanıldı.

Yunanistan fabrika ayarlarına döndü! Türk yetkililerden çarpıcı Yunanistan açıklamalar: ’Bir sarmalın içine girmiş durumda’

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Yunanistan ile ilişkileri değerlendirdi. Bakanlık yetkilileri, burnumuzun dibindeki adaları silahlandıran Yunanistan'a tepki göstererek Türkiye'nin buna müsaade etmeyeceğini açıkladı. Öte yandan yetkililer; "Bizim Yunanistan'la iyi geçinmeye duyduğumuz ihtiyaç, hiçbir zaman Yunanistan'ın bizimle iyi geçinmeye duyduğu ihtiyaçtan fazla değil. Kendileri bilir." ifadesini kullandı.

Yunanistan fabrika ayarlarına döndü! Türk yetkililerden çarpıcı Yunanistan açıklamalar: ’Bir sarmalın içine girmiş durumda’

KİMLİĞİ TÜRKİYE KARŞITLIĞI ÜZERİNE KURULMUŞ

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan Dışişleri yetkilileri, Yunanistan'ın, kimliğini Türkiye karşıtlığı üzerine kurmuş bir ülke olduğunu ve Batı'nın "Yunanistan'a ciddi kredi açtığını" söyledi. Yetkililer, Atina'nın bu krediye dayanarak kendini her zaman haklı, Türkiye'yi ise haksız gördüğünü belirtti.

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Yunanistan fabrika ayarlarına döndü! Türk yetkililerden çarpıcı Yunanistan açıklamalar: ’Bir sarmalın içine girmiş durumda’

YUNANİSTAN'DA TRAVMA YARATTI

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi, Kıbrıs, Yunanistan'ın teröre verdiği destek, Batı Trakya Türk azınlığı gibi sorunların mevcudiyetini hatırlatan yetkililer, bu sorunlara son dönemde göç, Doğu Akdeniz'deki rezervler ve FETÖ konularının eklendiğini, Ayasofya'nın Ayasofya-i Kebir Camii olarak statüsünün eski haline getirilmesinin Yunanistan'da çok derin travma yarattığını dile getirdi.

Yunanistan fabrika ayarlarına döndü! Türk yetkililerden çarpıcı Yunanistan açıklamalar: ’Bir sarmalın içine girmiş durumda’

FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNDÜ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, İstanbul ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından ilişkilerdeki sorunların normal iki komşuya yakışır şekilde çözülmesi yönünde tutum almak yerine, ABD'de Türkiye'yi şikayet ettiğini ve ziyaretten kısa süre önce Yunanistan'ın hava ihlallerine başladığını hatırlatan yetkililer, "Yunanistan fabrika ayarlarına döndü." dedi.

Yunanistan fabrika ayarlarına döndü! Türk yetkililerden çarpıcı Yunanistan açıklamalar: ’Bir sarmalın içine girmiş durumda’

KENDİLERİ BİLİR

Dışişleri yetkilileri, "Bizim Yunanistan'la iyi geçinmeye duyduğumuz ihtiyaç, hiçbir zaman Yunanistan'ın bizimle iyi geçinmeye duyduğu ihtiyaçtan fazla değil. Kendileri bilir." ifadesini kullandı.

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