Giriş Tarihi: 26.08.2022 16:15
Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
16:16
Yunanistan bu olayla çalkalanıyor! Çipras'tan Miçotakis'e sert sözler: Ülkeyi rezil ettiniz
Yunanistan, bir siyasetçi ve bir gazetecinin telefonla dinlenme skandalı ile çalkalanıyor. Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlenmesinin ortaya çıkması üzerine patlak veren skandala Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'tan çok sert sözler geldi. Miçotakis'in istifasını isteyen Çipras, "Ülkeyi uluslararası alanda rezil ettiniz." dedi.