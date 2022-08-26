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Haberler Galeri Yunanistan bu olayla çalkalanıyor! Çipras'tan Miçotakis'e sert sözler: Ülkeyi rezil ettiniz
Giriş Tarihi: 26.08.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 16:16

Yunanistan bu olayla çalkalanıyor! Çipras'tan Miçotakis'e sert sözler: Ülkeyi rezil ettiniz

Yunanistan, bir siyasetçi ve bir gazetecinin telefonla dinlenme skandalı ile çalkalanıyor. Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlenmesinin ortaya çıkması üzerine patlak veren skandala Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'tan çok sert sözler geldi. Miçotakis'in istifasını isteyen Çipras, "Ülkeyi uluslararası alanda rezil ettiniz." dedi.

AA
Yunanistan bu olayla çalkalanıyor! Çipras’tan Miçotakis’e sert sözler: Ülkeyi rezil ettiniz

Yunanistan'da bir siyasetçi ve bir gazetecinin telefonlarının Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlenmesinin ortaya çıkması üzerine patlak veren skandalda muhalefet, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in istifasını isterken iktidar ise "istikrarsızlık isteyen iç ve dış güçlerin" ülkeyi hedef aldığını iddia ediyor.

Yunanistan bu olayla çalkalanıyor! Çipras’tan Miçotakis’e sert sözler: Ülkeyi rezil ettiniz

Yunanistan Parlamentosu Genel Kurul'unda, ülkenin üçüncü büyük partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile finans gazetecisi Thanasis Koukakis'in telefonlarının Başbakanlığa bağlı EYP tarafından dinlenmesiyle ilgili skandal görüşüldü.

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Yunanistan bu olayla çalkalanıyor! Çipras’tan Miçotakis’e sert sözler: Ülkeyi rezil ettiniz

Miçotakis, parlamentoya hitabında, ülkenin istihbarat teşkilatını savunarak "Çok önemli iş yapıyor. Açıklanmayan bir sürü başarısı var. Şeffaflık uğruna, EYP'nin gizli bültenlerini yayınlayacak değiliz. Ülkenin içinde ve dışında istikrarsız, zayıf bir Yunanistan isteyen güçler var. Bir hatanın siyasi krize dönüşmesine izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Yunanistan bu olayla çalkalanıyor! Çipras’tan Miçotakis’e sert sözler: Ülkeyi rezil ettiniz

Telefon dinleme olayıyla ilgili bilgilendirildiğinde, bunun yanlış olduğunu söylemekten çekinmediğine işaret eden Miçotakis, Andrulakis'in telefonunun, PASOK Başkanı seçilmeden önce 3 ay süreyle neden dinlendiğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Yunanistan bu olayla çalkalanıyor! Çipras’tan Miçotakis’e sert sözler: Ülkeyi rezil ettiniz

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ise Miçotakis'e istifa çağrısı yaparak "Andrulakis'in telefon görüşmelerinin dinlenmesi talimatını siz verdiniz. Amacınız, PASOK'taki gelişmeleri önceden bilmekti." suçlamasında bulundu.

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