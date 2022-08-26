Yunanistan bu olayla çalkalanıyor! Çipras’tan Miçotakis’e sert sözler: Ülkeyi rezil ettiniz

Yunanistan'da bir siyasetçi ve bir gazetecinin telefonlarının Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlenmesinin ortaya çıkması üzerine patlak veren skandalda muhalefet, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in istifasını isterken iktidar ise "istikrarsızlık isteyen iç ve dış güçlerin" ülkeyi hedef aldığını iddia ediyor.