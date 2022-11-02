Yunanistan Türkiye yalanına devam ediyor! Yunan Bakan’dan skadal sözler

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Yunanistan makamları tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, "31 Ekim'de Sisam Adası güneyinde denizde kaybolan 8 şahsın bulunması maksadıyla gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri esnasında Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan sorumluluk sahasına ve kara sularına girilerek tehlikeli manevralar yapıldığı, silah gösterildiği ve arama kurtarma operasyonunun zorlaştırıldığı" yönünde Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi.