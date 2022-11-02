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Haberler Galeri Yunanistan Türkiye yalanına devam ediyor! Yunan Bakan'dan skadal sözler
Giriş Tarihi: 02.11.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 09:32

Yunanistan Türkiye yalanına devam ediyor! Yunan Bakan'dan skadal sözler

Türkiye-Yunanistan gerginliği hız kesmeden devam ediyor. Dün Yunanistan tarafından gelen Türk Sahil Güvenlik botuna ilişkin asılsız iddiaların ardından Deniz Ticaret Bakanı Ioannis Plakiotakis'ten Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler geldi.

Yunanistan Türkiye yalanına devam ediyor! Yunan Bakan’dan skadal sözler

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, Yunanistan tarafından skandal iddialar gelmeye devam ediyor.

Yunanistan Türkiye yalanına devam ediyor! Yunan Bakan’dan skadal sözler

Dün, Atina tarafından gelen Türkiye'nin Yunan karasularına girdiği ve göçmenlerin kurtarılmasının üzerine engel koyulduğuna dair açıklamalara Türkiye'den jet hızıyla cevap geldi.

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Yunanistan Türkiye yalanına devam ediyor! Yunan Bakan’dan skadal sözler

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan makamlarının Sisam Adası güneyinde denizde kaybolan 8 kişinin bulunması için düzenlenen arama kurtarma faaliyetleri sırasında Türk Sahil Güvenlik Botuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Yunanistan Türkiye yalanına devam ediyor! Yunan Bakan’dan skadal sözler

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Yunanistan makamları tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, "31 Ekim'de Sisam Adası güneyinde denizde kaybolan 8 şahsın bulunması maksadıyla gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri esnasında Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan sorumluluk sahasına ve kara sularına girilerek tehlikeli manevralar yapıldığı, silah gösterildiği ve arama kurtarma operasyonunun zorlaştırıldığı" yönünde Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi.

Yunanistan Türkiye yalanına devam ediyor! Yunan Bakan’dan skadal sözler

Söz konusu olaya ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Ekim'de Sisam Adası güneyinde kayıp şahısların bulunması maksadıyla Yunanistan ve FRONTEX unsurları tarafından arama kurtarma faaliyeti icra edildiğinin tespit edilmesi üzerine, uluslararası sularda ve Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde arama kurtarma faaliyeti icra etmek maksadıyla derhal bir Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir.

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