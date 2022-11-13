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Haberler Galeri Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Dendias, koşa koşa Belçika'ya gitti
Giriş Tarihi: 13.11.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 13:37

Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Dendias, koşa koşa Belçika'ya gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gözlemci statüsünün verilmesi üzerine Yunanistan'dan bilindik bir hamle geldi. Belçika'ya giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi bu defa orada şikayet etti.

Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Dendias, koşa koşa Belçika’ya gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında gözlemci üye olarak Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'yı oldukça rahatsız etti.

Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Dendias, koşa koşa Belçika’ya gitti

Avrupa Birliği'nin (AB) gözlemci üye statüsünü reddetmesinin ardından Yunanistan'dan da bir hamle geldi.

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Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Dendias, koşa koşa Belçika’ya gitti

Türkiye'yi ABD ve AB'ye şikayet etmekten hiçbir zaman geri kalmayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in izinden giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu meselesi Belçika'da masaya yatırdı.

Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Dendias, koşa koşa Belçika’ya gitti

Hem Lübnanlı hem de Belçikalı mevkidaşı ile görüşen Ankara hükümetinin Kıbrıs sorunu meselesinde Birleşmiş Milletler (BM) kararların ihlal ettiğini iddia etti.

Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Dendias, koşa koşa Belçika’ya gitti

Bunun yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Kesimi de KKTC'ye gözlemci statüsünün verilmesini 'endişe verici' olarak tanımlıyor.

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