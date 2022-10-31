Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Libya mutabakatı hazımsızlığı için ABD'ye koştular
Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 10:21

Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Libya mutabakatı hazımsızlığı için ABD'ye koştular

Türkiye ile Yunanistan gerilimi uzun süredir devam ederken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ile Libya arasında imzalan mutabaktı şikayet ettiği ifade edildi.

Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Libya mutabakatı hazımsızlığı için ABD’ye koştular

Türkiye-Yunanistan gerilimi hız kesmeden devam ederken, Yunan basını Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD hamlesini kaleme aldı.

Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Libya mutabakatı hazımsızlığı için ABD’ye koştular

Yunanistan, Libya mutabakatına karşı çıkarken Miçotakis'in konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğünden bahsedildi. Miçotakis'in söz konusu mutabakatı ABD'nin açıkça 'yasa dışı' olarak görmesi gerektiği talebinde bulunulduğu ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Libya mutabakatı hazımsızlığı için ABD’ye koştular

Yunan gazetesi Kathimerini'de yapılan analize göre bölgedeki en önemli oyun noktası Akdeniz. Bu nedenle de ABD'nin yapacağı açıkça bir 'olumsuz bakış açısı' çok büyük etkilere neden olacak.

Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Libya mutabakatı hazımsızlığı için ABD’ye koştular

Miçotakis'in talepleri arasında ABD'nin Trablus'la ilgili Yunan tarafı ile bir anlaşmaya varma isteği de var.

Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Libya mutabakatı hazımsızlığı için ABD’ye koştular

Miçotakis'in "Libya tarafına Yunanistan'ın Libya ile sınır komşusu bir ülke olduğu ve görüşmesi gerekenin Yunanistan olduğunu bilmesi gerekir" dediği kaydedildi.

SON DAKİKA