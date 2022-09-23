Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:42
Güncelleme Tarihi: 23.09.2022
09:56
Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'in şikayet turunda yeni gündem Kıbrıs...
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri için gittiği ABD'de Türkiye'yi şikayet etmeyi sürdürdü. İlk olarak ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ile iki ülke arasındaki gerilimi tırmandıran Miçotakis, gerginliğin kaynağının Türkiye olduğunu ileri sürerek skandal sözler sarf etti. "Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim" sözlerini kullanan Miçotakis, Başkan Erdoğan'ın KKTC sözleri üzerinden şikayetlerini sürdürdü.