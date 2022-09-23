Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'in şikayet turunda yeni gündem Kıbrıs...
Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:56

Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'in şikayet turunda yeni gündem Kıbrıs...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri için gittiği ABD'de Türkiye'yi şikayet etmeyi sürdürdü. İlk olarak ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ile iki ülke arasındaki gerilimi tırmandıran Miçotakis, gerginliğin kaynağının Türkiye olduğunu ileri sürerek skandal sözler sarf etti. "Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim" sözlerini kullanan Miçotakis, Başkan Erdoğan'ın KKTC sözleri üzerinden şikayetlerini sürdürdü.

Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis’in şikayet turunda yeni gündem Kıbrıs...

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik provokasyonlarının son dönemlerde artmışken BM zirvesi kapsamında New York'ta bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi şikayet etmeyi sürdürüyor.

Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis’in şikayet turunda yeni gündem Kıbrıs...

Dün bir ajansa açıklamalarda bulunan Miçotakis, yine Amerika'ya sığındı. Her zaman uluslararası hukuka göre hareket ettiklerini belirtti. Amerika ve Yunanistan arasındaki ilişkiye dikkat çeken Miçotakis, ittifaklarını güçlendirmek için her yolu deneyeceklerini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis’in şikayet turunda yeni gündem Kıbrıs...

SKANDAL SÖZLER

Miçotakis, "Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim" dedi.

Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis’in şikayet turunda yeni gündem Kıbrıs...

New York'ta bir araya geldiği İsrail Başbakanı Yair Lapid'e de Türkiye'yi şikayet etti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliği baltaladığını da iddia etti.

Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis’in şikayet turunda yeni gündem Kıbrıs...

Miçotakis şikayetlerini, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de iletti. Başkan Erdoğan'ın BM Kürsüsünde ülkeleri KKTC'yi tanımaya davet etmesini şikayet eden Miçotakis, Türkiye'nin Güvenlik Konseyi kararlarını reddettiğini ileri sürdü.

SON DAKİKA