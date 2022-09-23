Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis’in şikayet turunda yeni gündem Kıbrıs...

Dün bir ajansa açıklamalarda bulunan Miçotakis, yine Amerika'ya sığındı. Her zaman uluslararası hukuka göre hareket ettiklerini belirtti. Amerika ve Yunanistan arasındaki ilişkiye dikkat çeken Miçotakis, ittifaklarını güçlendirmek için her yolu deneyeceklerini söyledi.