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Haberler Galeri Yunanistan'da 'bir gece ansızın' endişesi: "Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek! "
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:15

Yunanistan'da 'bir gece ansızın' endişesi: "Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek! "

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik tahrik girişimlerini artıran Yunanistan'da Savunma Bakanı Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, 'Gerginliğin sahaya yansıyıp yansımayacağını zaman gösterecek' ifadelerini kullandı. Yunan basınında 'geride kaldık' ifadeleri yer alırken Panagiotopoulos, Yunanistan'ın silahlanma yarışına vurgu yaptı.

Yunanistan’da ’bir gece ansızın’ endişesi: Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek!

İç politikada telekulak skandalı ile boğuşan Atina yönetimi, Türkiye ile gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.

Yunanistan’da ’bir gece ansızın’ endişesi: Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek!

Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın' sözlerinden duyulan endişenin bir kez daha gözler önüne serildiği röportajda Yunan Bakan "Bu söylem alanındaki gerginliğin sahaya yansıyıp yansımayacağını zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan’da ’bir gece ansızın’ endişesi: Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek!

Panagiotopoulos, sıcak çatışma ihtimalinin olmayacağını söylese de "Yunan silahlı kuvvetlerinin her ihtimale karşı hazır bulunması gerektiğini" belirtti.

Yunanistan’da ’bir gece ansızın’ endişesi: Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek!

MÜTTEFİKLERİNE SIĞINDI

Yunanistan silahlı kuvvetlerinin caydırıcı bir güce sahip olduğunu ileri süren, Panagiotopoulos "Yunanistan'ın gerek Fransa gerekse ABD ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmaları sayesinde, gerek NATO içinde gerekse dışında kurduğu irili ufaklı ittifaklar sayesinde Yunanistan'ın kendisini daha fazla güvende hissettiğini" kaydetti.

Yunanistan’da ’bir gece ansızın’ endişesi: Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek!

TÜRKİYE'DEN 'ORTAMI GERMEYİN' UYARISI

Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, "Kendi problemlerimizi çözebiliriz diye kendilerine söylüyoruz. Bu konuda Yunanistan'ın gerginliği artırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini ve bu konuda olabildiğince sorumlu ve sağduyulu konuşmalarını beklediğimizi söylüyoruz. Ortamı germeyin, diyalog ortamını bozmayın diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, İki ülke arasındaki sorunları "diyalog yoluyla çözme" çağrısı yapan Akar, "Derinlikli problemler var. Çağırın bizi Yunanistan'a gelelim, konuşalım, gelin buraya konuşalım. Kendi problemlerimizi kendimiz çözebiliriz" demişti.

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