Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:10
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
11:15
Yunanistan'da 'bir gece ansızın' endişesi: "Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek! "
Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik tahrik girişimlerini artıran Yunanistan'da Savunma Bakanı Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, 'Gerginliğin sahaya yansıyıp yansımayacağını zaman gösterecek' ifadelerini kullandı. Yunan basınında 'geride kaldık' ifadeleri yer alırken Panagiotopoulos, Yunanistan'ın silahlanma yarışına vurgu yaptı.