Yunanistan'da 'bir gece ansızın' endişesi: "Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek! "

TÜRKİYE'DEN 'ORTAMI GERMEYİN' UYARISI

Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, "Kendi problemlerimizi çözebiliriz diye kendilerine söylüyoruz. Bu konuda Yunanistan'ın gerginliği artırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini ve bu konuda olabildiğince sorumlu ve sağduyulu konuşmalarını beklediğimizi söylüyoruz. Ortamı germeyin, diyalog ortamını bozmayın diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, İki ülke arasındaki sorunları "diyalog yoluyla çözme" çağrısı yapan Akar, "Derinlikli problemler var. Çağırın bizi Yunanistan'a gelelim, konuşalım, gelin buraya konuşalım. Kendi problemlerimizi kendimiz çözebiliriz" demişti.