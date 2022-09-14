Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:02
Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
10:10
Yunanistan'da 'bir gece ansızın gelebiliriz' paniği! Orduları karşılaştırdılar...
Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistan'da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri paniğe neden oldu. Türk F-16'larına yönelik tacizler gerilimi tırmandırırken dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa'da Türkiye'yi şikayet etmiş, skandal sözler sarf etmişti. Türkiye'den Yunan provokasyonlarına çok sert tepki gelirken Yunan basını ordu ve müttefik kıyasladı...