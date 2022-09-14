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Haberler Galeri Yunanistan'da 'bir gece ansızın gelebiliriz' paniği! Orduları karşılaştırdılar...
Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 10:10

Yunanistan'da 'bir gece ansızın gelebiliriz' paniği! Orduları karşılaştırdılar...

Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistan'da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri paniğe neden oldu. Türk F-16'larına yönelik tacizler gerilimi tırmandırırken dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa'da Türkiye'yi şikayet etmiş, skandal sözler sarf etmişti. Türkiye'den Yunan provokasyonlarına çok sert tepki gelirken Yunan basını ordu ve müttefik kıyasladı...

Yunanistan’da ’bir gece ansızın gelebiliriz’ paniği! Orduları karşılaştırdılar...

Yunanistan'da panik... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısı gündemden düşmüyor.

Yunanistan’da ’bir gece ansızın gelebiliriz’ paniği! Orduları karşılaştırdılar...

Geçtiğimiz gün Türkiye'yi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a şikayet eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Yunanistan’da ’bir gece ansızın gelebiliriz’ paniği! Orduları karşılaştırdılar...

Macron, ise adeta Yunanistan'a kalkan olmuş 'Yunanistan'da kargaşaya izin vermeyeceğiz' demişti.

Yunanistan’da ’bir gece ansızın gelebiliriz’ paniği! Orduları karşılaştırdılar...

Bütün bunlara bir tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. "Akıllı olun, tarihi bize tekrarlatmayın." sözlerini kullandı.

Yunanistan’da ’bir gece ansızın gelebiliriz’ paniği! Orduları karşılaştırdılar...

Yunanistan'da Türkiye'den gelen açıklamalar yankılanırken, "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" şarkısı sözleri ile gündeme taşındı. Türk yetkililerin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiği ifade edildi.

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