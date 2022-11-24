Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:06
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
14:07
Yunanistan'da Doğu Akdeniz paniği! Dendias' bu sözlerle açıkladı: "Gerisi Türkiye için savaş sebebi"
Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdüren Yunanistan'dan yine skandal açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin dış politikasının yedi döngüsünü açıklarken Türkiye-Libya anlamasına da değindi, anlaşmanın Ege ve Doğu Akdenizi istikrarsızlaştırdığını iddia etti. 12 mil meselesini gündeme getiren Dendias, 'Gerisi Türkiye için savaş sebebi' dedi.