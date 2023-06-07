Giriş Tarihi: 07.06.2023 07:45
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
07:45
Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler
Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Yunanistan'da birkaç gündür adeta bir Hakan Fidan rüzgarı esiyor. Türkiye'nin yeni dışişleri bakanını mercek altına alan Yunan basınının gündemi ise dün akşam Yunan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile Fidan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesi oldu. Yunan basını Fidan'ın dış ilişkilerinde zaten çok tecrübeli olduğuna ve yıllardır pek çok süreçte görev aldığına dikkat çekti.