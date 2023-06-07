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Giriş Tarihi: 07.06.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 07:45

Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler

Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Yunanistan'da birkaç gündür adeta bir Hakan Fidan rüzgarı esiyor. Türkiye'nin yeni dışişleri bakanını mercek altına alan Yunan basınının gündemi ise dün akşam Yunan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile Fidan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesi oldu. Yunan basını Fidan'ın dış ilişkilerinde zaten çok tecrübeli olduğuna ve yıllardır pek çok süreçte görev aldığına dikkat çekti.

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Yunanistan’da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler

Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan bayrağı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralarak Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Yunanistan’da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler

Fidan'a dünya basını büyük ilgi gösterdi. Görevine hızlı başlayan Fidan, Başkan Erdoğa'a eşlik edip ilk olarak Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

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Yunanistan’da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler

Dün akşam saatlerinde ise Fidan, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yunanistan’da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kaskarelis, mevkidaşı Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederken, iki Bakan arasında düzensiz göç konusu da ele alındı.

Yunanistan’da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler

Daha önce Hakan Fidan ile ilgili çeşitli analizlere yer veren ve Fidan'ın Yunanistan'la ilgili nasıl bir politika izleyeceğini merak eden Yunan medyası da Fidan'ı bir kere daha mercek altına aldı.

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