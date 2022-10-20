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Haberler Galeri Yunanistan'da 'Tayfun' paniği: Mercek altına aldılar! 'Biz daha İHA'ları geliştiremedik'
Giriş Tarihi: 20.10.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 16:04

Yunanistan'da 'Tayfun' paniği: Mercek altına aldılar! 'Biz daha İHA'ları geliştiremedik'

Yunanistan Türk savunma sanayiinin yeni ürünü 'Tayfun'un testinin şokunu yaşıyor. 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vuran 'Tayfun' Yunan basınının gündeminden düşmüyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmanmasıyla Türkiye'deki gelişmeleri anbean takip eden Yunanistan'da bu kez de 'Tayfun Füze Sistemi' mercek altına alındı.

Yunanistan’da ’Tayfun’ paniği: Mercek altına aldılar! ’Biz daha İHA’ları geliştiremedik’

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı geçtiğimiz gün . Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda Sinop açıklarına fırlatıldı. 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

Yunanistan’da ’Tayfun’ paniği: Mercek altına aldılar! ’Biz daha İHA’ları geliştiremedik’

Bu gelişme Yunan basınında yankılanmaya devam ediyor. 'Tayfun Füze Sistemi'nin mercek altına alan Yunan basını 'Türkiye dengeleri bozuyor mu?' sorusuna yanıt arıyor.

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Yunanistan’da ’Tayfun’ paniği: Mercek altına aldılar! ’Biz daha İHA’ları geliştiremedik’

TÜRKİYE GÜÇ GÖSTERİSİ YAPIYOR

Kathimerini'de yer alan haberde; Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü Başkanı Ephraim Inbar, Türkiye'nin güç gösterisi yaptığını belirtti. Bu gelişmenin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirme ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Inbar, Türkiye'nin pratikte ne kadar geliştiğini görmek için resme iyi bakılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin bu konuda kendi uzmanlığını kazandığını belirten Inbar, Yunanistan'ın karşılık verebilmesi için kendi silahlarını geliştirmesi ve kendi gücüne güvenmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan’da ’Tayfun’ paniği: Mercek altına aldılar! ’Biz daha İHA’ları geliştiremedik’

NE KADAR GELİŞTİĞİNİ GÖSTERDİ

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün bilimsel ortağı Timothy Wright'ın açıklamalarına yer verildi. Wright, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kısa menzilli füze sistemine sahip olan ülkelerden birisi olduğunu belirtirken Bu gelişme ile Türkiye'nin yerli savunma sanayisinde ne kadar geliştiğini gösterirken bundan sonraki süreçte ABD'ye daha az bağımlı hale geleceğini dile getirdi.

Yunanistan’da ’Tayfun’ paniği: Mercek altına aldılar! ’Biz daha İHA’ları geliştiremedik’

'KORKMAMALIYIZ'

Ta Nea'da yer alan haberde ise, Yunan savunma analisti Kostas Iatridis, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda bulundu. Iatridis, Balistik füzenin operasyonel hale gelmesi için birçok testten geçmesi gerektiğini dile getirdi. 'Korkmamalıyız' ve 'Endişelenmemeliyiz' ifadelerini kullanan Iatridis, ülkelerinin Patriotlar ve başka füze savunma sistemleri olduğunu vurguladı.

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