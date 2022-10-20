Yunanistan’da ’Tayfun’ paniği: Mercek altına aldılar! ’Biz daha İHA’ları geliştiremedik’

TÜRKİYE GÜÇ GÖSTERİSİ YAPIYOR

Kathimerini'de yer alan haberde; Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü Başkanı Ephraim Inbar, Türkiye'nin güç gösterisi yaptığını belirtti. Bu gelişmenin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirme ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Inbar, Türkiye'nin pratikte ne kadar geliştiğini görmek için resme iyi bakılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin bu konuda kendi uzmanlığını kazandığını belirten Inbar, Yunanistan'ın karşılık verebilmesi için kendi silahlarını geliştirmesi ve kendi gücüne güvenmesi gerektiğini belirtti.