Giriş Tarihi: 20.10.2022 15:20
Güncelleme Tarihi: 20.10.2022
16:04
Yunanistan'da 'Tayfun' paniği: Mercek altına aldılar! 'Biz daha İHA'ları geliştiremedik'
Yunanistan Türk savunma sanayiinin yeni ürünü 'Tayfun'un testinin şokunu yaşıyor. 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vuran 'Tayfun' Yunan basınının gündeminden düşmüyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmanmasıyla Türkiye'deki gelişmeleri anbean takip eden Yunanistan'da bu kez de 'Tayfun Füze Sistemi' mercek altına alındı.