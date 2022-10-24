Giriş Tarihi: 24.10.2022 16:32
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
16:37
Yunanistan'dan yeni hamle: Almanya ile anlaşma olacak mı? Atina'da gergin bekleyiş!
Türk silahlarını mercek altına alan Yunanistan, ABD ve Fransa'nın ardından Almanya ile de bir savunma anlaşması yapmayı planlıyor. Almanya, daha önce Ukrayna'ya yardım amaçlı bir takas anlaşması gereğince Yunanistan'a Marder 1A3 tipi zırhlı savaş aracı göndermişti. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Yunanistan ziyareti öncesi Yunan basını olası anlaşmayı gündemlerine taşıdı...