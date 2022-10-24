Yunanistan’dan yeni hamle: Almanya ile anlaşma olacak mı? Atina’da gergin bekleyiş!

Almanya'nın son yıllarda büyük ölçüde silahlanmanın dışında bırakılması ve Atina'nın anlaşma yaptığı iki ana ülke Fransa ve ABD olması nedeniyle meselenin öncelikle jeopolitik bir boyutu olduğu belirtildi. Scholz ile yapılacak görüşmelerin gündemi henüz belli olmasa da, iki liderin temasları kapsamında Yunanistan ve Almanya arasında savunma alanında daha yakın işbirliği için bir mutabakat veya niyet beyanı da imzalayacakları iddia edildi.