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Haberler Galeri Yunanistan'dan yeni hamle: Almanya ile anlaşma olacak mı? Atina'da gergin bekleyiş!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 16:37

Yunanistan'dan yeni hamle: Almanya ile anlaşma olacak mı? Atina'da gergin bekleyiş!

Türk silahlarını mercek altına alan Yunanistan, ABD ve Fransa'nın ardından Almanya ile de bir savunma anlaşması yapmayı planlıyor. Almanya, daha önce Ukrayna'ya yardım amaçlı bir takas anlaşması gereğince Yunanistan'a Marder 1A3 tipi zırhlı savaş aracı göndermişti. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Yunanistan ziyareti öncesi Yunan basını olası anlaşmayı gündemlerine taşıdı...

Yunanistan’dan yeni hamle: Almanya ile anlaşma olacak mı? Atina’da gergin bekleyiş!

Türkiye'ye yönelik provokatif eylemleri ile birlikte silahlanma yarışını hızlandıran Yunanistan'ın gözü Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'da... ABD ve Fransa'nın ardından Almanya ile de savunma anlaşması imzalanmasının beklendiği Atina'da; Alman Lynx zırhlı savaş aracı teknolojisinin üretim hattına ve Leopard ana muharebe tanklarının bakımına ilişkin plan, ziyaretten 24 saat önce Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos tarafından parlamentoya sunulacak.

Yunanistan’dan yeni hamle: Almanya ile anlaşma olacak mı? Atina’da gergin bekleyiş!

Ancak Yunan Kathimerini bu plan ile ilgili endişeleri yazdı... Son aylarda Yunan Savunma Bakanlığı'nın prosedür sorununu ortadan kaldırmak için ciddi vakit ayırdığı belirtilen haberde, böyle bir anlaşmanın toplam maliyetine değinildi.

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Yunanistan’dan yeni hamle: Almanya ile anlaşma olacak mı? Atina’da gergin bekleyiş!

Almanya'nın son yıllarda büyük ölçüde silahlanmanın dışında bırakılması ve Atina'nın anlaşma yaptığı iki ana ülke Fransa ve ABD olması nedeniyle meselenin öncelikle jeopolitik bir boyutu olduğu belirtildi. Scholz ile yapılacak görüşmelerin gündemi henüz belli olmasa da, iki liderin temasları kapsamında Yunanistan ve Almanya arasında savunma alanında daha yakın işbirliği için bir mutabakat veya niyet beyanı da imzalayacakları iddia edildi.

Yunanistan’dan yeni hamle: Almanya ile anlaşma olacak mı? Atina’da gergin bekleyiş!

Yunan Silahlı Kuvvetleri, Almanya-Yunanistan arasında Ukrayna'ya yardım amaçlı bir takas anlaşmasının parçası olarak bu ülkeden Marder 1A3 tipi zırhlı savaş aracı teslim edildiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından anlaşmanın olacağından umutlu olunduğu belirtildi. Almanya hükümet sözcüsü Wolfgang Buchner'in Türkiye'ye yönelik skandal sözlerine de dikkat çekildi. "Her açıklamayı büyüterek konuşmamız gerektiğine inanmıyorum" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan’dan yeni hamle: Almanya ile anlaşma olacak mı? Atina’da gergin bekleyiş!

TÜRKİYE ZİYARETİ ENDİŞE YARATTI

Son olarak dün Panagiotopoulos'un İsrailli mevkidaşı Benny Gantz ile iki ülke arasındaki işbirliği hakkında telefonda görüştüğü kaydedildi. Herhangi bir resmi ipucu açıklanmamasına rağmen, Atina'da Gantz'ın Kalamata ziyaretini önümüzdeki hafta Ankara'ya hareket edeceğini açıklamadan kısa bir süre önce erteleme kararı konusunda tedirginlik olduğu belirtildi.

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