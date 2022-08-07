Giriş Tarihi: 07.08.2022 11:13
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
11:25
Yunanistan'ı sarsan skandal! Ülke yangın yeri: Miçotakis için yolun sonu mu? Gözler yarınki açıklamada...
Yunanistan günlerdir bir skandal ile çalkalanıyor. Son dönemlerde siyasi çalkantıların yaşandığı ülkede ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) erken seçim hazırlıklarına başladığı biliniyordu. Cuma günü gündeme bomba gibi düşen telefon dinleme skandalının ucunun Miçotakis'e kadar uzandığı öğrenildi. Miçotakis cephesinden beklenen haber geldi. Miçotakis için yolun sonu mu?