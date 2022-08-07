Yunanistan’ı sarsan skandal! Ülke yangın yeri: Miçotakis için yolun sonu mu? Gözler yarınki açıklamada...

Yunanistan 'telefon dinleme' skandalı ile çalkalanıyor. Ülkede bomba etkisi yapan olayın ortaya çıkması ile Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yeğeni de dahil peş peşe istifalar gelmişti. Yuannistan'ın sarsıldığı olaya ilişkin Miçotakis cephesinden beklene hamle geldi.