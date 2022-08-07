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Giriş Tarihi: 07.08.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 11:25

Yunanistan'ı sarsan skandal! Ülke yangın yeri: Miçotakis için yolun sonu mu? Gözler yarınki açıklamada...

Yunanistan günlerdir bir skandal ile çalkalanıyor. Son dönemlerde siyasi çalkantıların yaşandığı ülkede ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) erken seçim hazırlıklarına başladığı biliniyordu. Cuma günü gündeme bomba gibi düşen telefon dinleme skandalının ucunun Miçotakis'e kadar uzandığı öğrenildi. Miçotakis cephesinden beklenen haber geldi. Miçotakis için yolun sonu mu?

Yunanistan’ı sarsan skandal! Ülke yangın yeri: Miçotakis için yolun sonu mu? Gözler yarınki açıklamada...

Yunanistan 'telefon dinleme' skandalı ile çalkalanıyor. Ülkede bomba etkisi yapan olayın ortaya çıkması ile Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yeğeni de dahil peş peşe istifalar gelmişti. Yuannistan'ın sarsıldığı olaya ilişkin Miçotakis cephesinden beklene hamle geldi.

Yunanistan’ı sarsan skandal! Ülke yangın yeri: Miçotakis için yolun sonu mu? Gözler yarınki açıklamada...

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, bir gazeteci ve bir politikacıya yönelik telefon dinleme skandalı sonucu istifa etmişti.

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Yunanistan’ı sarsan skandal! Ülke yangın yeri: Miçotakis için yolun sonu mu? Gözler yarınki açıklamada...

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'e istifasını sunmuştu.

Yunanistan’ı sarsan skandal! Ülke yangın yeri: Miçotakis için yolun sonu mu? Gözler yarınki açıklamada...

EYP'te Ağustos 2019'tan bu yana başkanlık görevini yürüten Kontoleon'un yerine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in getirileceği belirtilmişti. Demiris'in, yaz tatilinin ardından Yunanistan Parlamentosu Kurumlar ve Şeffaflık Komitesine gelişmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyordu.

Yunanistan’ı sarsan skandal! Ülke yangın yeri: Miçotakis için yolun sonu mu? Gözler yarınki açıklamada...

Kontoleon'un, parlamentonun ilgili komitesine, teşkilatının gazeteci Thanasis Koukakis'i gözetlediğini söylediği iddia edilmişti.

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