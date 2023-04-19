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Giriş Tarihi: 19.04.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 13:21

Yunanistan'ın güvendiği dağlara karlar yağdı! F-16 meselesiyle ilgili akıllarında tek soru var: ABD neden onay verdi?

Yunanistan'ın uzun zamandır gündeme getirdiği F-16 meselesi, ABD'nin Türkiye'ye F-16 modernizasyon kiti vermesini kabul etmesinin ardından yine manşetlerden düşmüyor. Yunan gazeteleri şimdi ABD'nin niçin böyle bir karar verdiğinin cevaplarını ararken, durumdan memnun olmayan bazı ABD-Yunan politikacıları gerçek dışı bir şekilde alınan modernizasyonun 'küçük' olduğu yönünde açıklamalara yer veriyor. Halbuki söz konusu kitlerle ilgili açıklama yapan ABD kaynakları kitlerin NATO da başta olmak üzere pek çok farklı alan için önem arz ettiğini gözler önüne koydu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Yunanistan’ın güvendiği dağlara karlar yağdı! F-16 meselesiyle ilgili akıllarında tek soru var: ABD neden onay verdi?

Uzun zamandır gündemde olan F-16 meselesi geçtiğimiz akşam ABD tarafından gelen haberle çözüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay verdiğini açıkladı.

Yunanistan’ın güvendiği dağlara karlar yağdı! F-16 meselesiyle ilgili akıllarında tek soru var: ABD neden onay verdi?

Yunanistan ise uzun zamandır F-16 meselesini gündeme taşıyordu. ABD'nin Türkiye'ye F-16 vermeyeceğine çok inanan Atina hükümeti, bunu engellemek için ABD'ye çeşitli taleplerde bulunuyordu.

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Yunanistan’ın güvendiği dağlara karlar yağdı! F-16 meselesiyle ilgili akıllarında tek soru var: ABD neden onay verdi?

F-16 kararının ardından ise bu haber yine Yunanistan'ın gündemine oturdu. Dün konuyu manşetlerine taşıyan gazeteler, bugün de yine F-16'lardan bahsetmekten geri kalmadı.

Yunanistan’ın güvendiği dağlara karlar yağdı! F-16 meselesiyle ilgili akıllarında tek soru var: ABD neden onay verdi?

ABD'nin F-16 kararının ne için olduğunu inceleyen Yunan medyası, ABD'nin Ankara ile yaklaşma girişimi için yapıldığını iddia etti.

Yunanistan’ın güvendiği dağlara karlar yağdı! F-16 meselesiyle ilgili akıllarında tek soru var: ABD neden onay verdi?

Haberde aynı zamanda bunda Türkiye'nin NATO'daki rolüne de vurgu yapıldı. NATO üyesi olan Türkiye'nin uçaklarındaki modernizasyonu çok büyük önem taşıyor.

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