Giriş Tarihi: 19.04.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 13:21

Yunanistan'ın güvendiği dağlara karlar yağdı! F-16 meselesiyle ilgili akıllarında tek soru var: ABD neden onay verdi?

Yunanistan'ın uzun zamandır gündeme getirdiği F-16 meselesi, ABD'nin Türkiye'ye F-16 modernizasyon kiti vermesini kabul etmesinin ardından yine manşetlerden düşmüyor. Yunan gazeteleri şimdi ABD'nin niçin böyle bir karar verdiğinin cevaplarını ararken, durumdan memnun olmayan bazı ABD-Yunan politikacıları gerçek dışı bir şekilde alınan modernizasyonun 'küçük' olduğu yönünde açıklamalara yer veriyor. Halbuki söz konusu kitlerle ilgili açıklama yapan ABD kaynakları kitlerin NATO da başta olmak üzere pek çok farklı alan için önem arz ettiğini gözler önüne koydu.