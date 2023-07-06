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Haberler Galeri Yunanistan'ın Kandil'i Lavrion Kampı boşaltıldı
Giriş Tarihi: 06.07.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 07:09

Yunanistan'ın Kandil'i Lavrion Kampı boşaltıldı

Türkiye'nin "terör yuvası" olarak gördüğü Atina yakınlarındaki Lavrion Kampı boşaltıldı. Yıllarca terör örgütü PKK'lıların barındığı kampta kalanlar farklı yerlere tahliye edildi.

Yunanistan’ın Kandil’i Lavrion Kampı boşaltıldı

Atina yönetimi 1990'lardaki Kardak krizi sonrasında da iyi adım göstergesi olarak söz konusu kamptaki 40'tan fazla PKK'lıyı sınır dışı etmişti.

Yunanistan’ın Kandil’i Lavrion Kampı boşaltıldı

Yunanistan'da yıllarca terör örgütü mensuplarını sığınağı haline gelen tartışmalı kamp sonunda boşaltıldı. Başkent Atina yakınlarında bulunan, Türkiye'nin "terör yuvası" olarak gördüğü Lavrion Kampı'nın boşaltıldığı bildirildi.

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Yunanistan’ın Kandil’i Lavrion Kampı boşaltıldı

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığı'na ait başka yerleşkelere taşındığı belirtildi.

Yunanistan’ın Kandil’i Lavrion Kampı boşaltıldı

'İŞGAL' İTİRAFI
Açıklamada, 1947'de inşa edilmiş kampın yapılarının kötü durumda olması ve son yıllarda işgal altında bulunduğu gerekçesiyle kapatıldığı, taşınma sırasında sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Yunanistan’ın Kandil’i Lavrion Kampı boşaltıldı

Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının ve teröristbaşı Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.

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