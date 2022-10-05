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Haberler Galeri Yunanistan'ın korkusu! Türkiye'yi izlemek için 'Outpost' inşa edecekler
Giriş Tarihi: 05.10.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 16:32

Yunanistan'ın korkusu! Türkiye'yi izlemek için 'Outpost' inşa edecekler

Türkiye-Yunanistan gerilimi devam ederken, Yunan basınında ilginç bir habere yer verildi. Türkiye'nin hareketlerini izlemek için Yunan askeri yönetiminin 'Outpost' ismi verilen bir gözetleme kulesi inşa etme planının olduğu iddia edildi.

Yunanistan’ın korkusu! Türkiye’yi izlemek için ’Outpost’ inşa edecekler

Ege'deki Yunan tahriki ve Türkiye'nin geçtiğimiz gün Libya'da imzaladığı mutabakat anlaşması, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde gerginliği iyice tırmadırmış durumda.

Yunanistan’ın korkusu! Türkiye’yi izlemek için ’Outpost’ inşa edecekler

Yunan gazetesi Proto Thema'da ilginç bir habere yer verildi. Haberde 'hırslı Yunan ordusunun' Türkiye'yi gözetlemek için bir kule inşa edeceğinden bahsedildi.

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Yunanistan’ın korkusu! Türkiye’yi izlemek için ’Outpost’ inşa edecekler

'Outpost' ismi verilen Kule'nin özerk bir bölgeye yerleştirileceği iddia edildi. Kule sayesinde çeşitli tehditleri önceden fark etmek amaçlanıyor.

Yunanistan’ın korkusu! Türkiye’yi izlemek için ’Outpost’ inşa edecekler

Gazete, Outpost'un kişiler, dronlar, uçaklar, gemiler ve araçlar da dahil olmak üzere pek çok farklı varlığı tespit edebileceğini iddia ediyor.

Yunanistan’ın korkusu! Türkiye’yi izlemek için ’Outpost’ inşa edecekler

Kulenin tam olarak nereye koyulacağı ise şu an için merak konusu. Gazetenin iddialarına göre Kule'nin bir adada olacağı düşünülüyor.

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