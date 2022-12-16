Giriş Tarihi: 16.12.2022 15:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
15:04
Yunanistan'ın son kozu: F-16'ların Türkiye'ye verilmemesi için o isme sığındılar...
Türkiye ile Yunanistan arasında iplerin gerilmesine neden olan olay Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'İn 'Türkiye'ye F-16 satmayın' çıkışıydı. O günden beri Yunanistan F-16satışına engel olmaya çalışsa da ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarılmıştı. Yunan muhabir teknik görüşmelerin tamamlandığını bildirse de Yunan lobisi ısrarcı...