Yunanistan’ın son kozu: F-16’ların Türkiye’ye verilmemesi için o isme sığındılar...

ABD'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD'den konuya ilişkin yapılan açıklamada "ABD, NATO müttefiki Türkiye ile işbirliğine değer veriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin uzun süredir devam eden ve derin ikili savunma bağları var ve Türkiye'nin NATO'da birlikte çalışabilirliğini sürdürmesi bir öncelik olmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.