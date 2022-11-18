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Haberler Galeri Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı! Libya krizi için suçladıkları isim yine Ankara hükümeti oldu
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:29

Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı! Libya krizi için suçladıkları isim yine Ankara hükümeti oldu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Libya'da meydana getirdiği diplomatik kriz, iki ülke arasındaki gerilimi iyice tırmandırdı. Yunan basınında olayın sebepleri tartışılırken Yunanistan'ın hedefinde yine Ankara hükümeti olduğunun altı çizildi.

Yunanistan’ın Türkiye hazımsızlığı! Libya krizi için suçladıkları isim yine Ankara hükümeti oldu

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı hidrokarbon anlaşması Yunanistan başta olmak üzere Avrupalı devletleri bir hayli rahatsız etmişti.

Yunanistan’ın Türkiye hazımsızlığı! Libya krizi için suçladıkları isim yine Ankara hükümeti oldu

Haftalardır meseleyi gündemden düşürmeyen Yunanistan ise son birkaç gün Libya ile kendisinin de bir anlaşmaya varacağını ifade ediyordu. Ancak Yunanistan'ın Türkiye'yi geride bırakma hevesleri yarım kaldı.

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Yunanistan’ın Türkiye hazımsızlığı! Libya krizi için suçladıkları isim yine Ankara hükümeti oldu

Görüşmeler için Libya'ya giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uçaktan inmek istememesi iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.

Yunanistan’ın Türkiye hazımsızlığı! Libya krizi için suçladıkları isim yine Ankara hükümeti oldu

Yaşanan olayla ilgili olarak şaşıran Yunan basınında, "Dün ortaya çıkan diplomatik gerilim, özellikle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında gerçekleşen görüşmenin atmosferiyle oldukça çelişiyor" denildi.

Yunanistan’ın Türkiye hazımsızlığı! Libya krizi için suçladıkları isim yine Ankara hükümeti oldu

Yunan gazetesi Kathimerini'de "Libya'nın Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş kısa süre için Türkiye-Libya mutabakatı imzaladığı için Dendias uçakta kaldı ve Bingazi'ye gitti" sözlerine yer verildi.

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