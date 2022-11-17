Yunanistan’ın uykularını kaçırıyor! Önce Tayfun sonra Bozdoğan: Yunan spiker özellikleri karşısında şaşkına döndü...

"ERDOĞAN'IN SÖZ VERDİĞİ GİBİ"

Yunan Mega Live News kanalında bir sunucu Bozdoğan füzesiyle ilgili görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. "Bazı şeyleri söylemeliyiz, 2 hafta önce (Tayfun) füzesinin testinden sonra bugün Türkler bu videoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği gibi yayınladı. Türk silah sanayisi çok fazla ilerledi, bunu incelemeli ve aklımızda tutmalıyız. Ürettikleri şeyler şaka değil" diye konuştu.