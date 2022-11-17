Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yunanistan'ın uykularını kaçırıyor! Önce Tayfun sonra Bozdoğan: Yunan spiker özellikleri karşısında şaşkına döndü...
Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 16:28

Yunanistan'ın uykularını kaçırıyor! Önce Tayfun sonra Bozdoğan: Yunan spiker özellikleri karşısında şaşkına döndü...

Türkiye'nin yeni hava füzesi Bozdoğan, Yunanistan'da gündem oldu. Yunan televizyon kanalında Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı Bozdoğan füzesinin F-16'dan fırlatıldığı anları yayınlandı. Yunan sunucu 'Erdoğan'ın söz verdiği gibi' ifadelerini kullanırken Türk silah sanayisi çok fazla ilerledi, bunu incelemeli ve aklımızda tutmalıyız. Ürettikleri şeyler şaka değil" diye konuştu.

Yunanistan’ın uykularını kaçırıyor! Önce Tayfun sonra Bozdoğan: Yunan spiker özellikleri karşısında şaşkına döndü...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Göktuğ projesi çerçevesinde geliştirilen 'Bozdoğan Hava-Hava Füzesi'nin test atışı görüntülerini paylaşmıştı. Bu görüntüler Yunan basınında gündem oldu.

Yunanistan’ın uykularını kaçırıyor! Önce Tayfun sonra Bozdoğan: Yunan spiker özellikleri karşısında şaşkına döndü...

"ERDOĞAN'IN SÖZ VERDİĞİ GİBİ"

Yunan Mega Live News kanalında bir sunucu Bozdoğan füzesiyle ilgili görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. "Bazı şeyleri söylemeliyiz, 2 hafta önce (Tayfun) füzesinin testinden sonra bugün Türkler bu videoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği gibi yayınladı. Türk silah sanayisi çok fazla ilerledi, bunu incelemeli ve aklımızda tutmalıyız. Ürettikleri şeyler şaka değil" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan’ın uykularını kaçırıyor! Önce Tayfun sonra Bozdoğan: Yunan spiker özellikleri karşısında şaşkına döndü...

Yunan sunucu Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanmayı da ihmal etmedi. Türkiye'nin provokastif faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren sunucu, "Burada fırlatılan bozdoğan füzesini taşıyan F-16'yı görüyoruz. Diğer jetleri düşürmeyi amaçlayan küçük menzilli bir füzedir. " ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da Bozdoğan paniği! Milli Savunma Bakanlığı'nın videosu Yunan basınında.. | Video

Yunanistan’ın uykularını kaçırıyor! Önce Tayfun sonra Bozdoğan: Yunan spiker özellikleri karşısında şaşkına döndü...

ÖNCE TAYFUN ŞİMDİ BOZDOĞAN

Yunan sunucu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı şeyleri söylemeliyiz, 2 hafta önce Tayfun füzesinin testinden sonra bugün Türkler bu videoyu Erdoğan'ın söz verdiği gibi yayınladılar. Böylece yeni bir füzeyi test ettiler, havadan havaya bir füze, uçaklardan fırlatılıyor ve diğer uçan araçları hedef alıyor. Türklerin söylediğine göre hızı 4 Mach yani ses hızının 4 katı. "

Bozdoğan füzesi Yunan sunucuyu şoke etti: "Türkiye'nin ürettiği şeyler şaka değil" | Video

Yunanistan’ın uykularını kaçırıyor! Önce Tayfun sonra Bozdoğan: Yunan spiker özellikleri karşısında şaşkına döndü...

" Her şeyden önemlisi Türk yapımıdır. Burada da etkileyici göstermişler ağır çekimde göstermişler bu yeni Türk füzesini."

SON DAKİKA