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lar dünyasından ilginç bilgiler

Giriş Tarihi: 10.04.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 15:37
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lar dünyasından ilginç bilgiler
Hayvanlar dünyasından ilginç bilgiler

Popular Science'in haberine göre bilim insanları, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?

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lar dünyasından ilginç bilgiler
Hayvanlar dünyasından ilginç bilgiler

''Alakarga'' olarak bilinen , kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.

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lar dünyasından ilginç bilgiler
Hayvanlar dünyasından ilginç bilgiler

Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alaların kendi türünden un ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.

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lar dünyasından ilginç bilgiler
Hayvanlar dünyasından ilginç bilgiler

Bir , yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm verir. Sonra dallara konarlar ve bağırmaya başlarlar.

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lar dünyasından ilginç bilgiler
Hayvanlar dünyasından ilginç bilgiler

Anekdotal raporlarda bazen cesedi gömercesine üstüne çeşitli nesneler, mesela dallar örttükleri söyleniyor.

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lar dünyasından ilginç bilgiler
Hayvanlar dünyasından ilginç bilgiler

Sonra susup yas tutarmışçasına ölü a bakarlar. Bu davranışa tanık olmak... "Dokunaklı" demek az gelir. Hem afallatıcı, hem de inanılmaz.

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lar dünyasından ilginç bilgiler
Hayvanlar dünyasından ilginç bilgiler

Bu eylemi, ların tehlikeye verdiği bir tepki mi yoksa başka amacı lan bir davranış mı, anlamak güç.

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