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2 yıllık ve 4 yıllık ve kontenjanları belli oldu: ÖSYM 2020 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM, YKS tercihleri başlamadan önce adaylar tarafından merakla beklenen ve kontenjanlarını erişime açtı. Tercihlerin başlayacağı 6 Ağustos tarihi yaklaşırken adaylar, YKS puanlarına uygun okul arayışı için 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. İşte ÖSYM tarafından erişime açılan 2020 üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları…

Giriş Tarihi: 01.08.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 10:31
2 yıllık ve 4 yıllık Üniversite taban puanları ve kontenjanları belli oldu: ÖSYM 2020 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS sonuçlarının açıklanması ve tercihlerin 6 Ağustos tarihinde başlayacağının duyurulmasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ve kontenjanlarının erişime açılacağı günü merakla bekliyordu. ÖSYM, bu bağlamda yayımladığı kılavuz ile sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanı ile yerleştirme alan okulların taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarını açıkladı. Böylelikle milyonların yanıt aradığı "2020 YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?" sorusu yanıt bulmuş oldu. İşte üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları…

2 yıllık ve 4 yıllık Üniversite taban puanları ve kontenjanları belli oldu: ÖSYM 2020 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından gelen son açıklama şöyle;

"2020- tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır."

ÖSYM 2020 Üniversite kontenjanlarını ve açıklandı! Kılavuz ve detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız...

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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

2020 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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2 yıllık ve 4 yıllık Üniversite taban puanları ve kontenjanları belli oldu: ÖSYM 2020 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının ile ilgili bilgiler yer alıyor.

2 yıllık ve 4 yıllık Üniversite taban puanları ve kontenjanları belli oldu: ÖSYM 2020 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

2 yıllık ve 4 yıllık Üniversite taban puanları ve kontenjanları belli oldu: ÖSYM 2020 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

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