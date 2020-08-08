Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2020 DGS ile geçiş olan bölümler: ÖSYM DGS sözel - sayısal puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

2020 ile geçiş olan bölümler: ÖSYM DGS sözel - sayısal puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

Üniversitelerde iki yıllık bölümlerde mezun olmalarının ardından eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınavı öncesi ile geçiş olan bölümler araştırmasına başladı. 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek sınavda adaylar Türkçe-Matematik olmak üzere belirli konulardan sorumlu olacak. Peki, DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte DGS ile geçiş olan bölümler ve puan hesaplama!

Giriş Tarihi: 08.08.2020 23:16 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 00:24
DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adaylar puan hesaplama işlemini gerçekleştirerek geçiş olan bölümler araştırmalarına başladı. Adayların geçiş yapabilecekleri bölümü belirlemeleri adına mezun oldukları önlisans programı önem taşırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre tercihlerini gerçekleştirmeleri gerekecek. Peki, DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte DGS ile geçiş olan bölümler!

DGS PUAN HESAPLAMA İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Dikey Geçiş Sınavı öncesi adaylar mezun oldukları iki yıllık bölümlere göre, geçişlerini gerçekleştirebilecekleri bölümleri merak ediyor. Bu kapsamda ÖSYM tarafından yayımlanan tabloda her önlisans programına karşılık geçiş yapılabilecek bölümler adaylarla paylaşılıyor. DGS ile geçiş yapılan bölümler 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek sınav öncesi adayların merak konusu haline geldi…

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

Örnek;

Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.

Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

DGS PUAN HESAPLAMASI DEĞERLENDİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

DGS'DE 0.5 KURALINA DİKKAT!

'ye hazırlananlar 0.5 kuralının devam edip etmediğini araştırıyor. İlk kez 2018'de uygulanmaya başlanan 0.5 kuralı pek çok öğrenci tarafından bilinmediği için can sıkıcı sonuçlara yol açtı. Bu nedenle 2020 DGS'ye hazırlananlar 0.5 kuralının ne olduğunu araştırmaya başladı. 0.5 kuralı hem sayısalcıları hem de sözelcileri yakından ilgilendiriyor. Bu kuralla birlikte bir sözelci yalnızca sözel bölümden sorumlu değil.

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

DGS ile geçiş olan bölümler: DGS puan hesaplama nasıl yapılır, geçiş yapılan bölümler hangileri?

Sözelci sayısaldan en az 0.5 net çıkarmak durumunda. Aynı şey sayısalcılar için de geçerli. Onlar da sözelden en az 0.5 net yapmak zorunda. Şayet 0.5 kuralına uyulmazsa; diğer alandan 0,5 net çıkarılmazsa öğrencilerin puanı hesaplanmıyor. Bu da üniversiteye yerleşme hayallerini bir yıl daha geciktirmiş oluyor.

SON DAKİKA