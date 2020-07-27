DGS sınav yerleri sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2020 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

DGS sınav yerleri için bekleyiş sürerken sınav giriş belgelerinin en kısa zamanda erişime açılması bekleniyor. Adaylar sınava giriş sırasında belgelerini yanında bulundurmak zorunda iken öte yandan bu belge sayesinde sınava gireceği ikameti de öğrenmiş oluyor. Bu kapsamda gözler ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, ÖSYM ile DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

2020 DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 9 Ağustos tarihinde yapılacak. Öte yandan bu sınava önlisans programlarından mezun olarak eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar katılım sağlıyor. DGS sınav yerleri ile ilgili tüm gelişmeler bu adaylarca yakından takip ediliyor…