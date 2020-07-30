2020 KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri: ÖSYM ile KPSS sınavı ne zaman, ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

Devlet memuru olabilmenin hayalini kuran adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş içerisinde. Lise ve önlisans mezunu programlarından mezuniyet hakkı elde eden ve sınava katılım göstermek isteyen kişiler, kendilerini ilgilendiren başvuru tarihleri için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Tam bu yönde, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Bilindiği üzere, KPSS önlisans ve lise oturumlarına katılım göstermek isteyenler, ÖSYM'nin belirttiği tarihler aralığında işlemlerini tamamlamak zorunda.

KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 KPSS önlisans ve lise başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav ücreti ne kadar?

İşte, bilgiler;