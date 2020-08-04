2020 KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri: ÖSYM ile KPSS lise ve ön lisans başvuruları ne zaman alınacak?

Devlet bünyesinde yer alan kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmanın hayalini kuran adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Lise ve önlisans mezunu programlarından mezuniyet hakkı elde eden ve sınava katılım gösterecek yurttaşlar, kendilerini ilgilendiren başvuru tarihleri için araştırmalarını hızlandırdır. Tam bu noktada, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri öğrenilmeye çalışılıyor. Bilindiği gibi, KPSS önlisans ve lise oturumlarına katılım göstermek isteyenler, ÖSYM'nin belirttiği tarihler aralığında işlemlerini tamamlamak zorunda.

BU SENE KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 KPSS önlisans ve lise başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav ücreti ne kadar?

İşte, bilgiler;