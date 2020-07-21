Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2020 LGS lise taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?

2020 lise İstanbul, , İzmir! Lise tercihleri sonrası taban puanları açıklandı mı?

1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği sonuçları açıklandı ve hemen ardından öğrencilerin LGS lise araştırması başladı. Tercih heyecanıyla öğrenciler, akademik eğitim öncesi alacakları lise eğitiminde en iyi okulda okumak için lise taban puanları ve okul karşılaştırması yapıyorlar. 2020 LGS tercihleri dün itibariyle başladı. Bu başlık altında Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih listesi ile birlikte Anadolu, Meslek ve Anadolu Liseleri de dahil olmak üzere yüzdelik dilimler ve lise taban puanları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:45
2020 LGS lise taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?

100 binlerce öğrenci için heyecanlı geri sayım dün sona erdi. Merkezi sınav olan sonuçları açıklandıktan sonra, dün itibari ile tercihler de başladı. Bu nedenle lise öğrenciler için merak konusu oldu. İstedikleri liseyi tercih etmek isteyen öğrenciler 2020 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırıyorlar. Aşağıda, 2020 yılına ait Fen ve Sosyal Bilimler, Anadolu, Meslek ve Anadolu liseleri taban puanları yer alıyor.

2020 LGS lise taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?

SON DAKİKA - 2020 LGS LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI! TIKLAYIN...

2020 LİSE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479

Kontenjan: 110

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2020 LGS lise taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180

Kız Yatılı kontenjanı: 12

Erkek Yatılı kontenjanı: 21

1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

2020 LGS lise taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45

Taban puan: 462.0000

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek

2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

2020 LGS lise taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
2020 LGS lise taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?
2020 LGS lise taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?
SON DAKİKA