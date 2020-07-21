2020 LGS lise taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?

1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği LGS sonuçları açıklandı ve hemen ardından öğrencilerin LGS lise taban puanları araştırması başladı. Tercih heyecanıyla öğrenciler, akademik eğitim öncesi alacakları lise eğitiminde en iyi okulda okumak için lise taban puanları ve okul karşılaştırması yapıyorlar. 2020 LGS tercihleri dün itibariyle başladı. Bu başlık altında Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih listesi ile birlikte Anadolu, Meslek ve Anadolu İmam Hatip Liseleri de dahil olmak üzere yüzdelik dilimler ve lise taban puanları yer almaktadır.