2020 YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM ile YKS TYT – AYT baraj puanı kaç, üniversite sınavı birincisi hangi illerde çıktı?

YKS sonuçları ile beraber ÖSYM tarafından açıklamalar peş peşe geldi. Üniversite sınavına katılım sağlayan adaylar arasında 500 tam puan yaparak YKS birincisi olan vatandaşların ikamet ettiği iller ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından duyurulurken üniversite tercih maratonu öncesi vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, YKS (TYT – AYT) sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? Üniversite sınavı baraj puanı kaç, kimler tercih yapabilecek? İşte detaylar…

ÖSYM İLE 2020 YKS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Üniversite sınav sonuçları açıklamasının ÖSYM tarafından gelmesinin ardından milyonlarca aday YKS sonuç sorgulama ekranı için sisteme girişlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanları ile tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar aynı zamanda detayları merak ediyor.

YKS BARAJ PUANI KAÇ, KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

ÖSYM tarafından gelen açıklamaya göre; bu yıl yerleştirme yapılacak olan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. TYT'de ise 150 ve üzeri puan alan adaylar tercih yapabilecek.