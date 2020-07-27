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Haberler Galeri 2020 YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM ile YKS (TYT – AYT) baraj puanı kaç, üniversite sınavı birincisi hangi illerde çıktı?

2020 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ile YKS () baraj puanı kaç, üniversite sınavı birincisi hangi illerde çıktı?

Milyonlarca vatandaşın katılım sağladığı 2020 sonuçları bugün sabah saatlerinden itibaren adayların erişimine açılmıştı. Gelen son dakika haberi sonrası baraj puanı üzerinde olan vatandaşların 2 ve 4 yıllık üniversitelere tercih yapma hakkı bulunurken öte yandan başkanı Halis Aygün Üniversite sınav birincilerinin yer aldığı illeri de kendi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki, 2020 YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? YKS () baraj puanı kaç, üniversite sınavı birincisi kim oldu? İşte konuya ilişkin ÖSYM tarafından gelen açıklama detayları…

Giriş Tarihi: 27.07.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 14:20
2020 YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM ile YKS TYT – AYT baraj puanı kaç, üniversite sınavı birincisi hangi illerde çıktı?

sonuçları ile beraber tarafından açıklamalar peş peşe geldi. Üniversite sınavına katılım sağlayan adaylar arasında 500 tam puan yaparak YKS birincisi olan vatandaşların ikamet ettiği iller ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından duyurulurken üniversite tercih maratonu öncesi vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, YKS () sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? Üniversite sınavı baraj puanı kaç, kimler tercih yapabilecek? İşte detaylar…

ÖSYM İLE 2020 YKS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Üniversite sınav sonuçları açıklamasının ÖSYM tarafından gelmesinin ardından milyonlarca aday YKS sonuç sorgulama ekranı için sisteme girişlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanları ile tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar aynı zamanda detayları merak ediyor.

YKS BARAJ PUANI KAÇ, KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

ÖSYM tarafından gelen açıklamaya göre; bu yıl yerleştirme yapılacak olan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. TYT'de ise 150 ve üzeri puan alan adaylar tercih yapabilecek.

2020 YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM ile YKS TYT – AYT baraj puanı kaç, üniversite sınavı birincisi hangi illerde çıktı?

YKS BARAJ PUANLARI

'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

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2020 YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM ile YKS TYT – AYT baraj puanı kaç, üniversite sınavı birincisi hangi illerde çıktı?

'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir

2020 YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM ile YKS TYT – AYT baraj puanı kaç, üniversite sınavı birincisi hangi illerde çıktı?

YKS BİRİNCİSİ 2020 KİM?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

PROF. DR. HALİS AYGÜN AÇIKLADI!

" Birincilerimizin İlleri TYT birincileri: 5 aday Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir birincileri: 5 aday Sözel: İzmir Eşit Ağırlık: Osmaniye Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya, YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde Adaylarımızı tebrik ederim."

2020 YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM ile YKS TYT – AYT baraj puanı kaç, üniversite sınavı birincisi hangi illerde çıktı?

tarafından aktarılan bilgiye göre sonuçlarının yarın yani 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı ifade edilmişti fakat bu sabah erken saatlerde milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklandı.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM 2020 YKS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2020 YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM ile YKS TYT – AYT baraj puanı kaç, üniversite sınavı birincisi hangi illerde çıktı?

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK? TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Üniversite adayları tercihlerini 6 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapabilecek.

2020 YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM ile YKS TYT – AYT baraj puanı kaç, üniversite sınavı birincisi hangi illerde çıktı?

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