2020 YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM ile YKS TYT – AYT baraj puanı kaç, üniversite sınavı birincisi hangi illerde çıktı?

Milyonlarca vatandaşın katılım sağladığı 2020 YKS sonuçları bugün sabah saatlerinden itibaren adayların erişimine açılmıştı. Gelen son dakika haberi sonrası baraj puanı üzerinde olan vatandaşların 2 ve 4 yıllık üniversitelere tercih yapma hakkı bulunurken öte yandan ÖSYM başkanı Halis Aygün Üniversite sınav birincilerinin yer aldığı illeri de kendi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki, 2020 YKS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? YKS (TYT – AYT) baraj puanı kaç, üniversite sınavı birincisi kim oldu? İşte konuya ilişkin ÖSYM tarafından gelen açıklama detayları…