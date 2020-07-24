YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT (YKS) sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih dönemi de başladı şimdi de gözler YKS sonuçlarına çevrildi. ÖSYM'nin duyurduğu son dakika bilgisine göre YKS baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. YKS tercih bilgileri hakkında bilgiler açıklanınca 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu da doğal olarak sorulmaya başlandı. Resmi takvime göre YKS sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak fakat geçmişte örnekleri bulunduğu gibi sınavlar daha önce de açıklanabilir.