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Haberler Galeri 2020 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? TYT, AYT, YDT sınav sonuçları için ÖSYM'den açıklama geldi...

2020 ne zaman saat kaçta açıklanacak? , , sınav sonuçları için 'den açıklama geldi...

Başarılı bir kariyerin anahtarı şüphesiz iyi bir üniversitedir. Milyonlarca kişi, iyi bir üniversite kazanmak için 'ye girdi. tarafından yapılan son dakika açıklamasından sonra için heyecan daha da arttı. YKS tercihleri için bilgilerin üst üste açıklanması öğrencileri şaşırttı. 'YKS sonuçları 28 Temmuz'dan önce açıklanır mı?' sorusu şu sıralar en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği gibi YKS'de , ve olmak üzere 3 ayrı test yapılmıştı. ÖSYM AİS ile üniversite sonuçları ekranı...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 14:59
YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT (YKS) sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih dönemi de başladı şimdi de gözler sonuçlarına çevrildi. 'nin duyurduğu son dakika bilgisine göre YKS baraj puanı 'de 150, ve 'de ise 170 olarak belirlendi. YKS tercih bilgileri hakkında bilgiler açıklanınca ' ne zaman açıklanacak?' sorusu da doğal olarak sorulmaya başlandı. Resmi takvime göre YKS sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak fakat geçmişte örnekleri bulunduğu gibi sınavlar daha önce de açıklanabilir.

YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT (YKS) sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları açıklandığı itibaren itibaren ÖSYM'nin sınav sonuç sayfasından sınav sonuçlarınızı inceleyebilirsiniz.

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı için tarih verildi.
sınav sonuçları, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak. LGS sonuçlarının sabah erken açıklanması dikkat çekmişti. YKS sonuçlarının da Salı günü erken saatlerde açıklanması bekleniyor.

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YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT (YKS) sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT (YKS) sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT (YKS) sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı 'de 150, ve 'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT (YKS) sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

başkanı Halis Aygün tarafından gelen açıklamaya göre; 2020- tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak.
Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır

YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

YKS sonuçları hakkında SON DAKİKA açıklaması! 20202 TYT, AYT, YDT (YKS) sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir

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