2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Geçtiğimiz ay, 2021 AÖL 2. dönem sınavları yapıldı ve sonuçlar değerlendirilmeye başlandı. Sınav sonrası binlerce Açıköğretim Lisesi öğrencisi, AÖL sınav sonuçları ne zaman açılacak ve AÖL sınav sonucu sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önemli bir açıklama yayınladı. AÖL'e ait resmi internet sitesi üzerinden öğrenciler ile paylaşılacak olan sonuçların, doğru cevaplara göre belirlenecek sınavların değerlendirilmesi sonrası açıklanacağı paylaşıldı. Buna göre, AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?