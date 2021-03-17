2021 YÖK ile Bahar döneminde üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. Son olarak üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili uygulamalı eğitimlerin mümkün olduğunca yüz yüze, teorik eğitimlerin ise çevrimiçi olarak yapılması görüşünün Yüksek Öğretim Kurumu'na sunulduğu belirtilmişken üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı sorusuna da ayrıca yanıt aranıyor. Lisans ve önlisans öğrencilerini yakından ilgilendiren üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamalar merak konusu olmayı sürdürüyor. İşte üniversitelerdeki son durum!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tavsiyelerini dikkate alarak uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılacağını, teorik eğitimlerin ise mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması kararını aldığı duyurdu. İşte üniversiteler için alınan kararda son durum detayları;