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2021 ile Bahar döneminde üniversiteler açılıyor mu? , açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından gözler üniversitelerdeki son duruma çevrildi. Yükseköğretim Kurulu'ndan bahar dönemi için yeni açıklama beklenirken üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Son olarak ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucunda teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı planlama yapılmıştı. Tam bu noktada , açılacak mı, üniversiteler açılıyor mu gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Üniversite açılış tarihi ilgili kurumlardan gelecek son açıklama ile belli olacak.

Giriş Tarihi: 17.03.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 17:15
2021 YÖK ile Bahar döneminde üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. Son olarak üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili uygulamalı eğitimlerin mümkün olduğunca yüz yüze, teorik eğitimlerin ise çevrimiçi olarak yapılması görüşünün 'na sunulduğu belirtilmişken , açılacak mı sorusuna da ayrıca yanıt aranıyor. Lisans ve önlisans öğrencilerini yakından ilgilendiren ile ilgili açıklamalar merak konusu olmayı sürdürüyor. İşte üniversitelerdeki son durum!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tavsiyelerini dikkate alarak uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılacağını, teorik eğitimlerin ise mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması kararını aldığı duyurdu. İşte üniversiteler için alınan kararda son durum detayları;

2021 YÖK ile Bahar döneminde üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı?

YÖK BAŞKANI SARAÇ'IN SON AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

İşte YÖK Başkanı Saraç'ın o açıklamaları;

Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" başlıklı açıklamasında, sorusuna da yanıt verdi. Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

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2021 YÖK ile Bahar döneminde üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı?

"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık.

Yapılan değerlendirmede, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurulumuza iletilmiştir."

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