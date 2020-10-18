Yüzbinlerce öğrenci ve ailelerini yakından ilgilendiren 500 bin ücretsiz tablet kampanyasıyla ilgili son dakika gelişmeleri üst üste geliyor. Öğrenciler, MEB 500 bin bedava tablet başvurusu nasıl yapılır, bilgisayar başvuru linki nerede şeklindeki araştırmalarını hızlandırdı. Bilindiği gibi tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüs yüzünden bazı sınıflarda yüz yüze eğitime uzun süredir ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dakika açıklamasında 500 bin ücretsiz tabletlerin dağıtımına başlandığını ifade etmişti. Belediyelerin bedava tablet başvuru şartları ile linki özel olarak hazırladığımız haberimizde...