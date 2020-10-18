500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? MEB ve belediyelerin bedava tablet laptop başvuru linki ve formu var mı?

BEDAVA TABLET DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KİMLER ALABİLİR?

Tablet bilgisayar dağıtımında öncelikli amaç ihtiyaç sahibi öğrencilere yollamak. Dağıtımın hızlı gerçekleştirilebilmesi için dağıtım stratejisi uygulanıyor. Bu hafta ile birlikte yüz binlerce öğrenciye tablet dağıtımı başladı. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

SON DAKİKA HABERİ: ÜCRETSİZ TABLET NEREDEN VE NASIL ALINIR? ÜCRETSİZ TABLET LİNKİ VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtımını sağlayacağı 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ekranı ve linki bulunmuyor. Buna karşın, çeşitli belediyeler ve sivil toplum örgütleri de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyor. Belediyelerin başvuru formu ve linki ise haberimizde yer alıyor.