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Haberler Galeri 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? MEB ve belediyelerin bedava tablet laptop başvuru linki ve formu var mı?

dağıtımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? ve belediyelerin bedava tablet laptop başvuru linki ve formu var mı?

Yüzbinlerce öğrenci ve ailelerini yakından ilgilendiren kampanyasıyla ilgili gelişmeleri üst üste geliyor. Öğrenciler, nasıl yapılır, bilgisayar başvuru linki nerede şeklindeki araştırmalarını hızlandırdı. Bilindiği gibi tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüs yüzünden bazı sınıflarda yüz yüze eğitime uzun süredir ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dakika açıklamasında 500 bin ücretsiz tabletlerin dağıtımına başlandığını ifade etmişti. Belediyelerin bedava tablet başvuru şartları ile linki özel olarak hazırladığımız haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 00:22 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 00:22
500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? MEB ve belediyelerin bedava tablet laptop başvuru linki ve formu var mı?

Öğrencilerin geçtiğimiz dönem ve bu dönem uzaktan eğitimle ders almaları nedeniyle ihtiyaç sahibi kişiler için tablet kampanyası başlatıldı. Ücretsiz tablet başvurusu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. tarafından açıklanan bilgisinde 500 bin tabletin dağıtımına başlandığını, ihtiyaç sahibi öğrenciler için dağıtım stratejisinin hayata geçirildiğini bu haftadan itibaren ihtiyaç sahibi ailelere tabletlerin gideceği vurgulandı. Bedava tablet ve bilgisayar başvuru linki! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? MEB ve belediyelerin bedava tablet laptop başvuru linki ve formu var mı?

BEDAVA TABLET DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KİMLER ALABİLİR?

Tablet bilgisayar dağıtımında öncelikli amaç ihtiyaç sahibi öğrencilere yollamak. Dağıtımın hızlı gerçekleştirilebilmesi için dağıtım stratejisi uygulanıyor. Bu hafta ile birlikte yüz binlerce öğrenciye tablet dağıtımı başladı. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

SON DAKİKA HABERİ: ÜCRETSİZ TABLET NEREDEN VE NASIL ALINIR? ÜCRETSİZ TABLET LİNKİ VAR MI?

'nın dağıtımını sağlayacağı başvuru formu ekranı ve linki bulunmuyor. Buna karşın, çeşitli belediyeler ve sivil toplum örgütleri de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyor. Belediyelerin başvuru formu ve linki ise haberimizde yer alıyor.

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500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? MEB ve belediyelerin bedava tablet laptop başvuru linki ve formu var mı?

MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Tablet dağıtımı için de konuşan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi;

500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? MEB ve belediyelerin bedava tablet laptop başvuru linki ve formu var mı?

"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette . İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.

13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? MEB ve belediyelerin bedava tablet laptop başvuru linki ve formu var mı?

MEB GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DUYURMUŞTU

'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.

500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? MEB ve belediyelerin bedava tablet laptop başvuru linki ve formu var mı?

ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN

Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak

•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.

500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? MEB ve belediyelerin bedava tablet laptop başvuru linki ve formu var mı?

•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.

ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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