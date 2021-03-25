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6.7.8 sınıf sınavları tarihleri ne zaman? Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi?

'nca geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamasının ardından sınavları iptal mi, ertelendi mi? sorusu da binlerce öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı. İlk olarak yüz yüze olarak düzenlenmesi hedeflenen lise sınavlarının ertelenme kararı alınmıştı. Ardından MEB yeni kararını açıkladı ve böylece 6.7.8 sınıf ortaokul sınavları tarihlerinde de vakalardaki artış nedeniyle erteleme kararı aldı. Bu noktada binlerce kişinin merak ettiği Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? sorusunun da yanıtı verilmiş oldu. İşte MEB tarafından konuyla ilgili gelen son dakika açıklaması ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.03.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 11:46
Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 6.7.8 sınıf ortaokul sınavları tarihleri ne zaman?

Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 6.7.8 sınıf ortaokul sınavları tarihleri ne zaman?

Salgın sürecinde vakaların artışa geçmesiyle beraber sınavları için de yeni karar belli oldu. Bu noktada 'nca yapılan açıklamanın ardından Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? soruları da yanıt aramaya başladı. 6.7.8 sınıf öğrencileri ertelenen ortaokul sınav tarihlerini merak ediyor. Bu noktada MEB açıklamasına göre; Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda belirlenen tarihlerde sınavların yapılacağı bildirildi. İşte ertelenen ortaokul sınav tarihleri ve tüm detaylar…

ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU, NE ZAMAN YAPILACAK?

Binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği "Ortaokul sınavları ertelendi mi?" sorusunun yanıtı geldi. MEB tarafından verilen son karara göre, İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerimizde ortaokul 5, 6, ve 7. Sınıflarda 26 Mart tarihine kadar yapılamayan sınavların Mayıs ayında belirlenen tarihe ertelenmesine karar verildi.

Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 6.7.8 sınıf ortaokul sınavları tarihleri ne zaman?

Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 6.7.8 sınıf ortaokul sınavları tarihleri ne zaman?

(MEB), Kovid-19 salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren uygulanabileceğini bildirdi.

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Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 6.7.8 sınıf ortaokul sınavları tarihleri ne zaman?

Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 6.7.8 sınıf ortaokul sınavları tarihleri ne zaman?

Bakanlık illere, ilkokul 4. sınıf ve kademelerinde yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin yazı gönderdi.

Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 6.7.8 sınıf ortaokul sınavları tarihleri ne zaman?

Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 6.7.8 sınıf ortaokul sınavları tarihleri ne zaman?

Söz konusu yazıda MEB'in, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğine ilişkin 2 Mart'ta illere yazı gönderdiği ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" illerdeki vaka artışı ve salgının seyri göz önünde bulundurularak yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 6.7.8 sınıf ortaokul sınavları tarihleri ne zaman?

Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 6.7.8 sınıf ortaokul sınavları tarihleri ne zaman?

Buna göre, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar da okul ortamında yüz yüze yapılacak.

"Yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.

Bu tarihe kadar yapılamayan sınavlar ise ertelenerek ildeki vaka artışları ve salgının seyri de dikkate alınarak 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.

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