Milli Eğitim Bakanlığı'nca geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamasının ardından Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? sorusu da binlerce öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı. İlk olarak yüz yüze olarak düzenlenmesi hedeflenen lise sınavlarının ertelenme kararı alınmıştı. Ardından MEB yeni kararını açıkladı ve böylece 6.7.8 sınıf ortaokul sınavları tarihlerinde de vakalardaki artış nedeniyle erteleme kararı aldı. Bu noktada binlerce kişinin merak ettiği Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? sorusunun da yanıtı verilmiş oldu. İşte MEB tarafından konuyla ilgili gelen son dakika açıklaması ve tüm detaylar…