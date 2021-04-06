Açık Lise 2021 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL online sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları, 25 ila 29 Mart tarihleri arasında online ortamda gerçekleşti. Açık Lise'de okuyan on binlerce öğrenci, kendilerini ilgilendiren sınavlara katılım gösterirken AÖL sınav sonuçları için de beklemeye koyuldu. Zira, 2021 AÖL sonuçları ile öğrencilerin hangi dersten kaç puan aldığın netleşmiş olacak. Böylelikle, AÖL 3. dönem sınav tarihleri öncesinde öğrenciler de çalışma tempolarına ona göre şekil verecek. Nisan ayının ortası itibarı ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, 2021 2. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2021 AÖL online sınav sonuçları hakkında bilgiler