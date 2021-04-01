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Haberler Galeri AÖL sınav sonuçları ve 3. dönem sınav tarihleri için gözler MEB'de! Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.04.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 15:32

sonuçları ve 3. dönem sınav tarihleri için gözler MEB'de! sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

tarafından düzenlenen Açıköğretim Lise 2. Dönem sınavlarının ardından sonuçları ve 3. Dönem sınav tarihleri için de araştırmalar hız kazandı. Binlerce öğrenci online sistem üzerinden gerçekleşen sınavların sonuçlarının açıklanacağı o tarihi merakla beklerken " sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, . Dönem sınavları ne zaman?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. AÖL sınav sonuçlarının 10 ila 15 gün içerisinde açıklanması beklenirken üçüncü döneme ilişkin sınavların ise Temmuz ayında gerçekleşeceği öngörüler arasında bulunuyor.

Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ve 3. dönem sınav tarihleri için gözler MEB'de!

sonuçları için binlerce aday bekleyişe geçti. Bilindiği üzere 25-29 Mart 2021 tarihleri aralığında gerçekleşen online sınavların ardından şimdi de 3. Dönem sınav tarihleri merakla bekleniyor. Konuyla ilgili olarak sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, . Dönem sınavları ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. iki konuyla ilgili de henüz resmi bir açıklama yapmazken geçmiş dönemler göz önüne alındığında AÖL sınav sonuçları için beklenen açıklamanın kısa zaman içerisinde yapılması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci döneme ait sınavları bilindiği üzere tamamlanmıştı. Şimdi ise adaylar AÖO, MAÖL, AÖİHL, AÖL sınav sonuçları için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Sonuçların erişime açılacağı tarih ise henüz bilinmiyor.

Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ve 3. dönem sınav tarihleri için gözler MEB'de!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları http://.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ve 3. dönem sınav tarihleri için gözler MEB'de!

DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ve 3. dönem sınav tarihleri için gözler MEB'de!

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ve 3. dönem sınav tarihleri için gözler MEB'de!

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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