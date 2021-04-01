AÖL sınav sonuçları için binlerce aday bekleyişe geçti. Bilindiği üzere 25-29 Mart 2021 tarihleri aralığında gerçekleşen online sınavların ardından şimdi de 3. Dönem sınav tarihleri merakla bekleniyor. Konuyla ilgili olarak 2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı iki konuyla ilgili de henüz resmi bir açıklama yapmazken geçmiş dönemler göz önüne alındığında AÖL sınav sonuçları için beklenen açıklamanın kısa zaman içerisinde yapılması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci döneme ait sınavları bilindiği üzere tamamlanmıştı. Şimdi ise adaylar AÖO, MAÖL, AÖİHL, AÖL sınav sonuçları için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Sonuçların erişime açılacağı tarih ise henüz bilinmiyor.