Açık lise sınavları kaç gün sürecek? MEB AÖL açık lise online sınavları ne zaman bitecek?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde AÖL açık lise sınavlarının kaç gün süreceği yer alıyor. Belli sebepten ötürü liseyi açıktan tamamlamaya çalışan öğrenciler kayıt yenilemelerini tamamlamıştı. AÖL sınav giriş ekranı ile bugün 2. Dönem sınavları bugün online olarak başlarken öğrenciler Açık lise sınavları kaç gün sürecek, AÖL sınavları ne zaman bitecek sorularına yanıt arıyor. İşte Açık lise sınavlarının biteceği tarih bilgisi!

AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meb ile açık lise sınavlarının kaç gün süreceği belli oldu. Açıköğretim Lise öğrencileri bugün itibarıyla başlayan AÖL online sınav süreci ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden girişlerini gerçekleştirmeye başladı. 25 Mart 2021 saat 09.30'da başlayan AÖL 2. dönem sınavları, 29 Mart 2021 saat 23.59'da sona erecek.