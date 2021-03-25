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Haberler Galeri Açık lise sınavları kaç gün sürecek? MEB AÖL açık lise online sınavları ne zaman bitecek?

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'nca düzenlenen 2021 AÖL sınavlarının kaç gün süreceği merak ediliyor. öğrencileri ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Şimdide gözler , MEB AÖL sorularının yanıtlarına çevrildi. Belli sebeplerden ötürü liseyi açıktan bitirmeye çalışan öğrenciler için 25 Mart 2021 saat 09.30'da başlayan AÖL 2. dönem sınavları son tarihi belli oldu. Buna göre; Açık lise sınavları kaç gün sürecek? MEB AÖL açık lise online sınavları ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 25.03.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 14:57
Açık lise sınavları kaç gün sürecek? MEB AÖL açık lise online sınavları ne zaman bitecek?

öğrencilerinin gündeminde AÖL sınavlarının kaç gün süreceği yer alıyor. Belli sebepten ötürü liseyi açıktan tamamlamaya çalışan öğrenciler kayıt yenilemelerini tamamlamıştı. AÖL sınav giriş ekranı ile bugün 2. Dönem sınavları bugün online olarak başlarken öğrenciler , sorularına yanıt arıyor. İşte Açık lise sınavlarının biteceği tarih bilgisi!

AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meb ile açık lise sınavlarının kaç gün süreceği belli oldu. öğrencileri bugün itibarıyla başlayan AÖL online sınav süreci ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden girişlerini gerçekleştirmeye başladı. 25 Mart 2021 saat 09.30'da başlayan AÖL 2. dönem sınavları, 29 Mart 2021 saat 23.59'da sona erecek.

Açık lise sınavları kaç gün sürecek? MEB AÖL açık lise online sınavları ne zaman bitecek?

AÖL 2021 AÇIK LİSE ONLİNE SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yapılan açıklamada AÖL sınav giriş ekranı 29 Mart tarihine kadar Açıköğretim öğrencilerinin erişimine açık olacağı bildirilirken sınavlarda her bir soruda dört seçenek olacağı ifade edildi. Kişiler öğrenci bilgileriyle beraber AÖK Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaparak sorumlu oldukları derslerin sınavlarına katılım sağlayacak. Sınav sistemi dört günlük sürecin ardından erişime kapanacak.

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Açık lise sınavları kaç gün sürecek? MEB AÖL açık lise online sınavları ne zaman bitecek?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı:

' sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Açık lise sınavları kaç gün sürecek? MEB AÖL açık lise online sınavları ne zaman bitecek?
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