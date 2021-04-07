Açıköğretim lise sınavlarının sona ermesiyle beraber AÖL sınav sonuçları için nefesler adeta tutuldu. Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi nedeniyle 2. Döneme ilişkin sınavların da elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmişti. İlk dönemde de aynı şekilde gerçekleşen bu sınavlara ait sonuçların 10 gün içerisinde öğrencilerin erişimine açıldığı bilinirken bu noktada binlerce öğrenci "2021 Açıköğretim lisesi AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…