Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi öğrencileri AÖF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalara başladı. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan tamamlamak zorunda kalan öğrenciler bahar dönemi vize sınavlarını tamamlıyor. Geçtiğimiz güz döneminde online olan Açıköğretim sınavları yine online olarak gerçekleşiyor. Sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar sürerken kurumun resmi sitesi üzerinden sonuçlara yönelik açıklama bekleniyor. Buna göre; AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?