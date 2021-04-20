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Haberler Galeri Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları için heyecan dorukta!
Giriş Tarihi: 18.04.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 09:04

Açıköğretim açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları için heyecan dorukta!

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ile ilgili sorgulamalara başladı. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan tamamlamak zorunda kalan öğrenciler bahar dönemi vize sınavlarını tamamlıyor. Geçtiğimiz güz döneminde online olan Açıköğretim sınavları yine online olarak gerçekleşiyor. Sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar sürerken kurumun resmi sitesi üzerinden sonuçlara yönelik açıklama bekleniyor. Buna göre; AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi ne zaman açıklanır?

Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları için heyecan dorukta!

ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey arttı. bahar dönemi 4 ve 8. yarıyıl dersleri sınavları 17-18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. , heyecanlı bir şekilde beklenirken Anadolu Üniversitesi sınavlarla ilgili kritik açıklama için gözler kurumun resmi internet sitesine çevrildi. Öğrenciler sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabilecek. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi ? İşte detaylar…

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 10, 12 Nisan tarihlerinde 2 ve 6 yarıyıl dersleri, 18-19 Nisan tarihlerinde ise 4, 8'ince yarıyıl sınavları tamamlanıyor. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yapılarak sorgulanabilecekken AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı…

Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları için heyecan dorukta!

açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin net bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

bahar dönemi 4 ve 8. yarıyıl dersleri sınavları 17-18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının 5 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

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Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları için heyecan dorukta!

AÖF DERS GEÇME NOTU

, aldığı karar ile birlikte 2019-2020 eğitim yılından beri ders geçme başarı notu alt sınırını 35 olarak belirledi. Sorumlu oldukları derslerden 35 ve yukarısını olan öğrenciler başarılı bir şekilde dersi tamamlamış olur. Harf notu sisteminde ise AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer nottur. CD, DC ve DD harf notuna sahip öğrencilerin genel not ortalaması 2.00'ın altında ise bu dersleri geçmiş sayılır. Ancak GNO (Genel Not Ortalaması) 2.00'ın altında olan adaylar bu dersleri tekrar almak zorundadır.

Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları için heyecan dorukta!

AÖF BAHAR DÖNEMİ ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

AÖF bahar dönemi ara sınavlarında adaylara 30 soru için 40 dakika süre veriliyor. 17 lisans programında açık uçlu soru sorulurken, önlisans sınavlarında çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulurken, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları kaynaksız cevaplamakla öğrenciler yükümlüdür.

Sınav esnasında bir sonraki soruyu görme gibi normal sınav akışı işlemleri dışında, tarayıcı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması sistem tarafından anormal bir aktivite olarak tespit edilir ve uyarı verilir. Uyarının ardından öğrencinin sınavı sonlandırabilir.

Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları için heyecan dorukta!

AÖF SINAVI NASIL YAPILIR?

AÖF sınavı online bir şekilde yapılıyor. AÖF bahar dönemi ara sınavlarına "esinav.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

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