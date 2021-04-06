Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2021 AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

Uzun bir süredir araştırılan AÖL sınav sonuçları için adaylar gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Gelecek resmi açıklamayı bekleyenler konu ile ilgili sorgulamalarına devam ediyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açılacağı beklenirken AÖL sınav sonuçları hakkında sorgulamalar her geçen gün artış gösteriyor. Lise eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise sınav sonuçları bekleniyor!