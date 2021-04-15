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Haberler Galeri Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 (CTE İKM sonuçları) Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 15.04.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 10:55

açıklandı mı? 2021 (CTE İKM sonuçları) Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor!

12 Mart tarihinde tamamlanan 11 bin 484 sözleşmeli personel için yapılan başvuruların ardından aradan uzun bir zaman geçti. Bu kapsamda; her geçen gün hakkında sorgulamalar yapılmaya devam ediliyor. Adaylar sonuçların ilan edileceği günü beklerken bilindiği üzere; zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi gibi alanlarda alım yapılacak. Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 (CTE İKM sonuçları) Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 CTE İKM sonuçları Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor!

Başvuruların 12 Mart 2021 tarihinde sona erdiği CTE İKM merakla bekleniyor. Üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen sonuçların ilan edilmemesi heyecanı arttırırken sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Bilindiği üzere; uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ile ilgili bilgiler internet sitesinde ilan edilecek. Bu kapsamda; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? CTE İKM Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor. 12 Mart tarihinde tamamlanan başvuruların ardından CTE İKM sonuçlarının erişime ne zaman açılacağı merak edilirken konu ile ilgili detaylar şu şekilde;

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 CTE İKM sonuçları Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor!

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalat Bakanlığı 11 bin 484 sözleşmeli personel için başvuru sonuç tarihi açıklanmış değil. Yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan beklentiler en geç nisan ayı sonunda sonuçların açıklanması yönünde...

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 CTE İKM sonuçları Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor!

Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 CTE İKM sonuçları Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor!

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 CTE İKM sonuçları Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor!

Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

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