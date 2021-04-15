Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 CTE İKM sonuçları Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Başvuruların 12 Mart 2021 tarihinde sona erdiği CTE İKM Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları merakla bekleniyor. Üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen sonuçların ilan edilmemesi heyecanı arttırırken sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Bilindiği üzere; uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ile ilgili bilgiler internet sitesinde ilan edilecek. Bu kapsamda; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? CTE İKM Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor. 12 Mart tarihinde tamamlanan başvuruların ardından CTE İKM sonuçlarının erişime ne zaman açılacağı merak edilirken konu ile ilgili detaylar şu şekilde;