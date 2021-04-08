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Haberler Galeri Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 07.04.2021 17:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 08:58

personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM 2021 sonuçları bekleniyor!

Geçtiğimiz günlerde başvuruları sona eren personel alımı sonuçları merakla bekleniyor. Tam 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için sınava giren adaylar gözlerini sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevirdi. Bir önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanmıştı. alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani Nisan ayında açıklanması bekleniyor. İşte 2021 personel alımı sonuçları ile ilgili detaylar!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor!

Mart ayında tamamlanan başvuruların ardından personel alımı sonuçları sorgulanmaya başladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlere yerleştirilecek olan İKM ve zabıt katip adayları sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. personel alımı sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Böylelikle açıklandı mı sorusu yanıt bulacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları son günlerin en çok merak edilen konu başlıkları arasında bulunuyor. Bir önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanırken sonuçları ile ilgili detaylar şöyle;

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor!

CTE sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Bir önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanmıştı. Uygulamalı ya da sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih hakkında bilgiler kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru sonuç tarihi gündem oldu.

alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani Nisan ayında açıklanması bekleniyor. CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor!

-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

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