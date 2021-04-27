ALES iptal mi edildi, ertelendi mi? 2 Mayıs'ta ALES yapılacak mı? ÖSYM 2021 ALES tarihi ile ilgili açıklama yaptı!

ALES 2021 ERTELENDİ Mİ?

2 Mayıs 2021'de, yani bu hafta sonu ÖSYM tarafından düzenlenmesi planlanan ALES/1 sınavı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tam kapanma sürecine dahil olan "ALES ertelendi mi, iptal mi edildi?" sorusuna bir cevap gelmedi. Ancak daha önceki sınavlar hafta sonu sokağa çıkma yasağına rağmen gerçekleştiriliyordu. Sınava giren adaylar ise sınav giriş ve çıkış saatlerinde yasaktan muaf tutuluyordu. Bir açıklama gelmemesi halinde ALES/1 için de aynı şartların söz konusu olacağı ön görülüyor.