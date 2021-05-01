ALES saat kaçta başlayacak ve bitecek - 2021 ALES kaç dakika sürecek? ALES refakatçi sokağa çıkma yasağından muaf mı?

ALES REFAKATÇİ İZNİ GEREKİR Mİ, YASAKTAN MUAF MI?

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı ve sınava girenler ile refakatçileri de sınav süresi boyunca yasaktan muaf tutuldu. Dolayısıyla sınav için görevli olanların yanı sıra ALES refakatçi ve yakınları da Pazar günü sınav bitimine kadar yasaktan muaf sayılacak. ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri yasaktan muaf olacak.