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Haberler Galeri ALES saat kaçta başlayacak ve bitecek - 2021 ALES kaç dakika sürecek? ALES refakatçi sokağa çıkma yasağından muaf mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 21:06 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 22:51

saat kaçta başlayacak ve bitecek - kaç dakika sürecek? ALES refakatçi sokağa çıkma yasağından muaf mı?

2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan için 'den önemli bir duyuru geldi. Akademik alanda çalışmalara başlayacak ya da çalışmalarına devam etmek isteyen on binlerce aday yarınki oturumunda ter dökecek Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle girecek olan adaylar, sınava giriş belgesi ve sokağa çıkma yasağında sınava gireceklerin durumu ile ilgili araştırma yapıyor. Yapılan son resmi açıklamaya göre, tam kapanmaya denk gelen ALES'te, sınav giriş belgesi sokağa çıkma yasğaından muafiyet için yeterli mi ve refakatçi için izin gerekli mi, sokağa çıkma yasağından muaf mı?

ALES saat kaçta başlayacak ve bitecek - 2021 ALES kaç dakika sürecek? ALES refakatçi sokağa çıkma yasağından muaf mı?

2021 için kısa bir süre kaldı. Bu sene gerçekleştirilecek ilk ALES sokağa çıkma yasağı olan Pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle de tam kapnmada sınava girecek olan adayların sınav giriş belgesinin sokağa çıkma yasağından muafiyete yeterli olup olmayacağı merak edilyor. Öte yandan, ALES refakatçi izni gerekli mi sorusu da sınava gireceklere eşlik edecekler tarafından araştırılıyor. Yapılan resmi açıklamalar ışığında, ALES saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? ALES kaç dakika sürecek?" İşte, Pazar sabahı gerçekleştirilecek sınav hakkında bilgiler...

ALES saat kaçta başlayacak ve bitecek - 2021 ALES kaç dakika sürecek? ALES refakatçi sokağa çıkma yasağından muaf mı?

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

/1 sınavı planlandığı üzre yarın gerçekleşecek. Sınav merkezleri adayların sınava giriş belgelerinde yer alırken, sınav saati ise 10:15 olarak belirlendi. Her sınavda olduğu gibi adaylar saat 10:00'dan itibaren sınav binalarına giriş yapamayacak.

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ALES saat kaçta başlayacak ve bitecek - 2021 ALES kaç dakika sürecek? ALES refakatçi sokağa çıkma yasağından muaf mı?

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavın toplam süresi 150 dakika (2 buçuk saat) olarak belirlendi. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonraki ilk 110 dakika içinde adayların sınav salonunda çıkmaları yasak olacak ve çıkan adaylar bir daha salona alınmayacak olup sınavları geçersiz kabul edilecek.

ALES saat kaçta başlayacak ve bitecek - 2021 ALES kaç dakika sürecek? ALES refakatçi sokağa çıkma yasağından muaf mı?

ALES KAÇTA BİTECEK?

Adaylara 50 sözel 50 sayısal alandan olmak üzere toplamda 100 soru için 150 dakika süre tanınan sınavı 12:45'te bitecek. Ancak sınavını daha erken bitiren adaylar daha önce çıkabilecek.

ALES saat kaçta başlayacak ve bitecek - 2021 ALES kaç dakika sürecek? ALES refakatçi sokağa çıkma yasağından muaf mı?

ALES REFAKATÇİ İZNİ GEREKİR Mİ, YASAKTAN MUAF MI?

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı ve sınava girenler ile refakatçileri de sınav süresi boyunca yasaktan muaf tutuldu. Dolayısıyla sınav için görevli olanların yanı sıra refakatçi ve yakınları da Pazar günü sınav bitimine kadar yasaktan muaf sayılacak. tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri yasaktan muaf olacak.

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