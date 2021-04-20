Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 Açıköğretim AÖF bahar dönemi sınav sonuçları için heyecan dorukta!

AÖF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey arttı. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 4 ve 8. yarıyıl dersleri sınavları 17-18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF sonuçları, heyecanlı bir şekilde beklenirken Anadolu Üniversitesi sınavlarla ilgili kritik açıklama için gözler kurumun resmi internet sitesine çevrildi. Öğrenciler sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabilecek. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 10, 12 Nisan tarihlerinde 2 ve 6 yarıyıl dersleri, 18-19 Nisan tarihlerinde ise 4, 8'ince yarıyıl sınavları tamamlanıyor. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yapılarak sorgulanabilecekken AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı…