AÖF sınav sonuçları için, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi duyuruları yakından takip ediliyor. Bahar dönemi ara sınavlarının tamamlaması ile birlikte gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Güz dönemi sınavlarında olduğu gibi online olarak gerçekleşen sınav sonuçları ilgili kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabilecek. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? İşte tüm bilgiler!