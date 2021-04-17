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Haberler Galeri AÖF online sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu mu? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 14:16

AÖF online sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu mu? 2021 ne zaman açıklanacak?

için geri sayım sürüyor. 19 Nisan'a kadar 4. ve 8. yıl yarıyıl ders sınavları da online olarak yapılacak ve vize sınavları tamamlanacak. Bu noktada, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öne çıkmaya başladı. AÖF online sınav sonuçları, öğrencilerin vize sınavlarından kaç aldığını öğrenmesi açısından önem arz ediyor. Peki, 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, AÖF online vize sonuçları hakkında merak edilenler

AÖF online sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu mu? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ne zaman açıklanacak sorusu, bahar dönemi vize sınavlarına katılım gösteren öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2. ve 6. yarıyıl sınavları tamamlanırken 19 Nisan tarihi itibarı ile 4. ve 8. yarıyıl vize sınavları da tamamlanacak. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusu da bu noktada öne çıkıyor. Zira, 2021 AÖF sınav sonuçları ile öğrencilerin vize sınavlarından kaç aldığı belli olacak. İşte, AÖF sınav sonuçları ile ilgili son durum...

AÖF online sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu mu? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 4 ve 8. yarıyıl dersleri sınavları 17-18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının 5 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

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AÖF online sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu mu? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF DERS GEÇME NOTU

Anadolu Üniversitesi, aldığı karar ile birlikte 2019-2020 eğitim yılından beri ders geçme başarı notu alt sınırını 35 olarak belirledi. Sorumlu oldukları derslerden 35 ve yukarısını olan öğrenciler başarılı bir şekilde dersi tamamlamış olur. Harf notu sisteminde ise AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer nottur. CD, DC ve DD harf notuna sahip öğrencilerin genel not ortalaması 2.00'ın altında ise bu dersleri geçmiş sayılır. Ancak GNO (Genel Not Ortalaması) 2.00'ın altında olan adaylar bu dersleri tekrar almak zorundadır.

AÖF online sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu mu? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

AÖF bahar dönemi ara sınavlarında adaylara 30 soru için 40 dakika süre veriliyor. 17 lisans programında açık uçlu soru sorulurken, önlisans sınavlarında çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulurken, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları kaynaksız cevaplamakla öğrenciler yükümlüdür.

AÖF online sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu mu? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav esnasında bir sonraki soruyu görme gibi normal sınav akışı işlemleri dışında, tarayıcı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması sistem tarafından anormal bir aktivite olarak tespit edilir ve uyarı verilir. Uyarının ardından öğrencinin sınavı sonlandırabilir.

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