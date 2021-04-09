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Haberler Galeri AÖF sınav giriş ekranı: Bu yıl AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 09.04.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 13:40

: Bu yıl ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 /sınav yerleri nasıl ve nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Sınavlara az bir zaman kala konu ile ilgili pek çok detay araştırılırken bilindiği üzere sınavlar yarıyıl derslerine göre farklı tarihlerde yapılacak. Sınavda her ders için 30 soruya 40 dakika süre verilecek. Sınava katılacak adaylar ise kurumun resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ya da öğrenci şifreleri ile giriş yapabilecekler. Bu kapsamda; ne zaman yapılacak ve online mı olacak? /sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 2021 ve saatlere yönelik bilgiler!

AÖF sınav giriş ekranı: Bu yıl AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri nasıl ve nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarına az bir zaman kala sorgulamaları adayların gündeminde yer almaya başladı. 2. ve 6.yarıyıl dersleri ile 4. ve 8.yarıyıl dersleri için yapılacak olan sınavlar farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Sınavların ilk kısmı ise yarın (10 Nisan 2021) itibarıyla başlıyor. Öte yandan sınavların online olup olmadığı da merak edilirken sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek ve boş bırakılan sorulara geri dönülemeyecek. Bu kapsamda; ne zaman ve online mı? 2021 sorgulama ekranı ve bilgiler!

AÖF sınav giriş ekranı: Bu yıl AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri nasıl ve nereden alınır?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF sınav tarihleri şu şekilde;

2. ve 6. Yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde Bahar Dönemi sınavları uygulanacak.

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AÖF sınav giriş ekranı: Bu yıl AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri nasıl ve nereden alınır?

AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler

AÖF sınav giriş ekranı: Bu yıl AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri nasıl ve nereden alınır?

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.

AÖF sınav giriş ekranı: Bu yıl AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 AÖF sınav giriş belgesi/sınav yerleri nasıl ve nereden alınır?

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

T.C. kimlik numarası ya da esinav.anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yaparak AÖF online sınav giriş ekranı üzerinden girişlerini gerçekleştiren öğrenciler belirli tarihler aralığında vizelerine giriş sağlayabilecek.

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