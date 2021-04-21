AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları için bekleyiş sürüyor!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi duyurularını yakından takip edenler AÖF sınav sonuçları sorgulamalarına başladı. Bahar dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarına çevrildi. Güz dönemi sınavlarında olduğu gibi online olarak gerçekleşen sınav sonuçları ilgili kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak. Belli sebeplerden üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabilecek. Buna göre; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? İşte tüm bilgiler!