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Haberler Galeri AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları için bekleyiş sürüyor!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 10:44

sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? 2021 Anadolu Üniversitesi için bekleyiş sürüyor!

Anadolu Üniversitesi duyurularını yakından takip edenler sınav sonuçları sorgulamalarına başladı. Bahar dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarına çevrildi. Güz dönemi sınavlarında olduğu gibi online olarak gerçekleşen sınav sonuçları ilgili kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak. Belli sebeplerden üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabilecek. Buna göre; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 Anadolu Üniversitesi ne zaman açıklanır? İşte tüm bilgiler!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları için bekleyiş sürüyor!

sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler milyonlarca öğrencinin gündeminde bulunuyor. Son olarak 10 Nisan'da başlayan ve 19 Nisan'da sona eren Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sınav sonuçları için sorgulamalar hız kazandı. Geçtiğimiz sene beş gün içinde açıklanan sonuçların ardından bu seneki Anadolu Üniversitesi sonuçları için gözler ilgili kurumun resmi sitesinde çevrildi. Sonuçlar için geri sayım sürerken AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 Anadolu Üniversitesi ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları sorgulamaları son günlerde hız kazandı. Online sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yapılarak sorgulanabilecekken detaylar şöyle;

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları için bekleyiş sürüyor!

sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylı bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

AÖF'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

AÖF tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' Denildi.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 4 ve 8. yarıyıl dersleri sınavları 17-18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının 5 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları için bekleyiş sürüyor!

AÖF DERS GEÇME NOTU

Anadolu Üniversitesi, aldığı karar ile birlikte 2019-2020 eğitim yılından beri ders geçme başarı notu alt sınırını 35 olarak belirledi. Sorumlu oldukları derslerden 35 ve yukarısını olan öğrenciler başarılı bir şekilde dersi tamamlamış olur. Harf notu sisteminde ise AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer nottur. CD, DC ve DD harf notuna sahip öğrencilerin genel not ortalaması 2.00'ın altında ise bu dersleri geçmiş sayılır. Ancak GNO (Genel Not Ortalaması) 2.00'ın altında olan adaylar bu dersleri tekrar almak zorundadır.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları için bekleyiş sürüyor!

AÖF BAHAR DÖNEMİ ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

bahar dönemi ara sınavlarında adaylara 30 soru için 40 dakika süre veriliyor. 17 lisans programında açık uçlu soru sorulurken, önlisans sınavlarında çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulurken, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları kaynaksız cevaplamakla öğrenciler yükümlüdür.

Sınav esnasında bir sonraki soruyu görme gibi normal sınav akışı işlemleri dışında, tarayıcı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması sistem tarafından anormal bir aktivite olarak tespit edilir ve uyarı verilir. Uyarının ardından öğrencinin sınavı sonlandırabilir.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları için bekleyiş sürüyor!
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